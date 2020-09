Governador do DF, Ibaneis Rocha, é diagnosticado com covid-19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está com covid-19. Ibaneis apresentou sintomas no fim de semana, como coriza e tosse, depois de viajar com um amigo, que acabou sendo diagnosticado com a doença. Até esta terça-feira, 8, o número de infectados pelo coronavírus no Distrito Federal foi de 171.739.

Segundo nota divulgada pelo governo do Distrito Federal, o governador “passa bem e segue despachando normalmente de casa”. Nesta quarta-feira, 9, ele passará por uma bateria de exames.

Até agora, ao menos 13 governadores – além do presidente Jair Bolsonaro e de ministros – contraíram o vírus. Antes de Ibaneis, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o diagnóstico e disse suspeitar de contaminação por meio de alguma embalagem recebida em casa.

Também tiveram a doença os governadores Wilson Lima (AM), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Belivaldo Chagas (SE), Wilson Witzel (RJ), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Renan Filho (AL), Mauro Mendes (MT), Paulo Câmara (PE) e Antonio Denarium (RR).