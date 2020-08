João Doria, governador de São Paulo, está com covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta quarta-feira, 12, que contraiu o novo coronavírus. O anúncio foi feito no Twitter do governador, e confirmado em coletiva de imprensa do governo.

O governador já havia feito outros cinco testes desde o começo da pandemia, mas todos deram negativo. De acordo com a Secretaria da Saúde, todas as pessoas que estiveram com Doria nos últimos dias serão rastreadas e testadas.

Exame: o governador divulgou o resultado do teste para a covid-19.

“Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para a minha casa e seguir o protocolo médico, do doutor David Uip. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo, por videoconferência. Durante os próximos dez dias estarei cumprindo este protocolo”, disse ele.

Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença. 🙏 pic.twitter.com/AjTtIBeBrN — João Doria (@jdoriajr) August 12, 2020

Desde o início da pandemia, Doria tem dado entrevistas quase que diárias no Palácio dos Bandeirantes. Na coletiva desta quarta-feira ele foi substituído pelo vice-governador, Rodrigo Garcia. Segundo ele, o governador não vai tirar licença do cargo.

Ainda de acordo com Garcia, todas as pessoas que tiveram contato com Doria por um período superior a 15 minutos e a menos de um metro de distância serão testados.

Neste grupo estão servidores que trabalham diretamente com o governador. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, esteve em reunião com o governador na manhã desta quarta-feira. Ela está em quarentena de forma preventiva e aguarda resultado do exame.

Doria é o décimo primeiro governador a contrair a doença. Antes dele, contraíram a doença Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Belivaldo Chagas (SE), Wilson Witzel (RJ), Helder Barbálho (PA), Renato Casagrande (ES), Renan Filho (AL), Mauro Mendes (MT), Paulo Câmara (PE) e Antonio Denarium (RR).