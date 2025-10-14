Tarcísio lidera contra Alckmin, Haddad e França em disputa pelo governo de SP, diz Paraná Pesquisas

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12h09.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 14.
Na comparação com o levantamento de agosto, Tarcísio se manteve estável, com variação positiva a depender do adversário.
Em cenários de segundo turno, o chefe do Executivo paulista vence o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB) por 53,3% a 37,7%.
Na disputa entre Tarcísio e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), o governador tem 60,8% contra 24,8% de França.
Sem Tarcísio, Alckmin aparece tecnicamente empatado com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), em cenário de segundo turno. O vice-presidente tem 42%, enquanto Nunes aparece com 42,6%.
Em um segundo turno entre Alckmin e o secretário de Governo de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab (PSD), o ministro tem 52,2%, contra 18,3% de Kassab.
Outras simulações foram realizadas com França contra Nunes, com o prefeito obtendo 47,5% e o ministro, 31,4%.
Na disputa entre França e Kassab, o ministro venceria com 43%, contra 24,4% do presidente do PSD.
Em cenários de primeiro turno, Tarcísio lidera com folga em todos os três cenários em que seu nome é testado. Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador tem 50,1%, contra 25,1% do ministro. Na disputa com Alckmin, Tarcísio tem 48,3%, contra 27,2% do vice-presidente. Contra França, o chefe do Executivo paulista tem 52,7%, enquanto o ministro do Empreendedorismo aparece com 12,6%.
