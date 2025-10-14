Tarcísio lidera contra Alckmin, Haddad e França em disputa pelo governo de SP, diz Paraná Pesquisas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 14.

Na comparação com o levantamento de agosto, Tarcísio se manteve estável, com variação positiva a depender do adversário.

Em cenários de segundo turno, o chefe do Executivo paulista vence o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB) por 53,3% a 37,7%.

Na disputa entre Tarcísio e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), o governador tem 60,8% contra 24,8% de França.

Sem Tarcísio, Alckmin aparece tecnicamente empatado com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), em cenário de segundo turno. O vice-presidente tem 42%, enquanto Nunes aparece com 42,6%.

Em um segundo turno entre Alckmin e o secretário de Governo de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab (PSD), o ministro tem 52,2%, contra 18,3% de Kassab.

Outras simulações foram realizadas com França contra Nunes, com o prefeito obtendo 47,5% e o ministro, 31,4%.

Na disputa entre França e Kassab, o ministro venceria com 43%, contra 24,4% do presidente do PSD.

No primeiro turno, Tarcísio lidera contra Haddad, Alckmin e França.

Em cenários de primeiro turno, Tarcísio lidera com folga em todos os três cenários em que seu nome é testado. Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador tem 50,1%, contra 25,1% do ministro. Na disputa com Alckmin, Tarcísio tem 48,3%, contra 27,2% do vice-presidente. Contra França, o chefe do Executivo paulista tem 52,7%, enquanto o ministro do Empreendedorismo aparece com 12,6%.

Cenários segundo turno em SP (Outubro/2025 - Paraná Pesquisas)

Márcio França x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 60,8%

Márcio França: 24,8%

Não sabe/ Não opinou: 4,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,5%

Geraldo Alckmin x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 53,3%

Geraldo Alckmin: 37,7%

Não sabe/ Não opinou: 3,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,8%

Geraldo Alckmin x Ricardo Nunes

Ricardo Nunes: 42,6%

Geraldo Alckmin: 42,0%

Não sabe/ Não opinou: 5,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,0%

Geraldo Alckmin x Kassab

Geraldo Alckmin: 52,2%

Kassab: 18,3%

Não sabe/ Não opinou: 7,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 22,4%

Márcio França x Ricardo Nunes

Ricardo Nunes: 47,5%

Márcio França: 31,4%

Não sabe/ Não opinou: 7,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,9%

Márcio França x Kassab

Márcio França: 43,0%

Kassab: 24,4%

Não sabe/ Não opinou: 8,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 24,5%

Cenários de primeiro turno em SP (Outubro/2025 - Paraná Pesquisas)

Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 48,3%

Geraldo Alckmin: 27,2%

Erika Hilton: 9,5%

Paulo Serra: 3,8%

Felipe D’Avila: 1,1%

Não sabe/ Não opinou: 3,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,3%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas: 50,1%

Fernando Haddad: 25,1%

Erika Hilton: 8,8%

Paulo Serra: 4,5%

Felipe D’Avila: 0,9%

Não sabe/ Não opinou: 4,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,1%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 52,7%

Márcio França: 12,6%

Erika Hilton: 11,7%

Paulo Serra: 4,9%

Alexandre Padilha: 4,6%

Felipe D’Avila: 1,4%

Não sabe/ Não opinou: 4,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,6%

Cenário 4

Ricardo Nunes: 32,7%

Márcio França: 17,6%

Erika Hilton: 13,0%

Paulo Serra: 6,0%

Alexandre Padilha: 5,4%

Felipe D’Avila: 3,1%

Não sabe/ Não opinou: 8,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,6%

Cenário 5

Márcio França: 22,4%

Erika Hilton: 13,9%

Kassab: 11,9%

Paulo Serra: 7,7%

Alexandre Padilha: 6,7%

Felipe D’Avila: 4,7%

Não sabe/ Não opinou: 10,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 22,2%

Cenário 6

Márcio França: 24,0%

Erika Hilton: 14,5%

Paulo Serra: 8,9%

Alexandre Padilha: 7,4%

Felicio Ramuth: 5,8%

Felipe D’Avila: 4,9%

Não sabe/ Não opinou: 10,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 23,6%

Cenário 7