Genial/Quaest: Tebet, França e Derrite lideram disputa ao Senado em SP

A ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), lidera numericamente os cenários de intenção de voto para o Senado em São Paulo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

A eleição deste ano prevê duas vagas em disputa para o Senado.

No primeiro cenário estimulado, Tebet aparece com 14% na soma dos votos, seguida por Márcio França (PSB), com 12%, e Guilherme Derrite (PP), com 8%. Os três nomes estão tecnicamente empatados na liderança.

Na sequência, Ricardo Salles (Novo) soma 6%, empatado com André do Prado (PL), com 5%, enquanto José Aníbal (PSDB) registra 4%. Indecisos chegam a 24%, e brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 27%.

No detalhamento por voto, Tebet lidera o primeiro voto, com 23%, enquanto França aparece à frente no segundo voto, com 13%.

No segundo cenário, que inclui a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), Tebet mantém a liderança com 14%, enquanto Marina surge com 12%, empatada tecnicamente com França em outros cenários. Derrite permanece com 8%, seguido por André do Prado e Salles, ambos com 6%.

No terceiro cenário, sem Marina Silva, Tebet segue na liderança com 14%, enquanto França mantém 12%. André do Prado sobe para 7%, à frente de Baleia Rossi (MDB), com 5%, empatado com José Aníbal.

Já no quarto cenário, com a inclusão de Pablo Marçal (União Brasil), Tebet amplia levemente a dianteira e chega a 15%, enquanto França mantém 12% e Marçal estreia com 11%. André do Prado aparece com 7%, e José Aníbal, com 4%.

Em todos os cenários testados, o nível de indefinição permanece elevado. A soma de indecisos com votos brancos, nulos ou abstenção varia de 46% a 57%, a depender da simulação.

Perfil do eleitor e decisão de voto

O levantamento mostra um eleitorado ainda pouco consolidado para o Senado. Apenas 39% afirmam que o voto é definitivo, enquanto 60% dizem que podem mudar de escolha até a eleição.

Sobre o perfil desejado, 48% preferem senadores independentes, ante 27% que optam por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e 23% por nomes próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rejeição e conhecimento dos candidatos

No recorte de imagem, a maior rejeição é registrada por Marina Silva, com 48% dos eleitores afirmando que a conhecem e não votariam nela.

Pablo Marçal aparece em seguida, com 45%, enquanto Tebet tem rejeição de 33%.

Entre os nomes com menor rejeição, destacam-se Guilherme Derrite, com 17%, e André do Prado, com 16%, ainda que ambos apresentem alto nível de desconhecimento — 68% e 77%, respectivamente.

Márcio França registra 30% de rejeição, enquanto Baleia Rossi chega a 36%. Ricardo Salles tem 20%, e José Aníbal, 23%.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 23 e 27 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.