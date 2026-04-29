Genial/Quaest: Tarcísio lidera no 1º turno e abre vantagem contra Haddad no 2º

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece à frente nos principais cenários de intenção de voto para 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

No cenário estimulado mais amplo, Tarcísio soma 38% das intenções de voto, contra 26% de Fernando Haddad.

Na sequência, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) aparecem com 5% cada. Indecisos representam 13%, mesmo percentual de brancos, nulos ou eleitores que afirmam não votar.

Em um segundo cenário testado, sem Paulo Serra, Tarcísio amplia a vantagem e atinge 40%, enquanto Haddad chega a 28%. Kataguiri mantém 5%, com 13% de indecisos e 14% de brancos e nulos.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos eleitores, o nível de indefinição domina: 81% dos eleitores se declaram indecisos, enquanto Tarcísio registra 14% e Haddad, 4%.

No cenário de segundo turno, Tarcísio também lidera. O governador tem 49% das intenções de voto, contra 32% de Haddad. Indecisos somam 8%, e 11% declaram voto branco, nulo ou ausência.

Perfil do eleitor e decisão de voto

O levantamento mostra um eleitorado ainda volátil. Apenas 48% afirmam que o voto é definitivo, enquanto 51% dizem que podem mudar de escolha até a eleição.

Sobre o perfil desejado para o próximo governador, 47% preferem um candidato independente. Outros 27% optam por um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 23% defendem um nome próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já em relação à continuidade administrativa, 43% avaliam que o próximo governador deve “mudar apenas o que não está bom”, enquanto 32% defendem mudança total. Apenas 22% preferem a continuidade integral da gestão atual.

Reeleição e aprovação do governo

A pesquisa indica estabilidade no debate sobre reeleição. Atualmente, 54% dos entrevistados afirmam que Tarcísio merece um novo mandato, enquanto 36% discordam.

A aprovação do governo, porém, mostra trajetória de queda ao longo do tempo. Em abril de 2026, o índice é de 54%, abaixo dos 62% registrados em abril de 2024. A desaprovação se mantém em 29%, enquanto os que não souberam ou não responderam chegaram a 17%.

Imagem dos candidatos

No recorte de potencial de voto, Tarcísio lidera com 48% dos eleitores afirmando que o conhecem e votariam nele. Haddad aparece com 33% nesse indicador, mas enfrenta rejeição mais elevada: 58% dizem conhecê-lo e não votariam.

Outros nomes têm baixo nível de conhecimento. Paulo Serra é desconhecido por 60% dos entrevistados, enquanto Kim Kataguiri chega a 73%.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 23 e 27 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.