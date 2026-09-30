O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem empatados na simulação de um eventual segundo turno, segundo a pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta terça-feira, 30.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 48,5% das intenções de voto, contra 48% de Flávio.

Como a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 2,1%, enquanto 1,5% afirmam não saber em quem votar.

Na comparação com o levantamento anterior, os dois avançaram, mas o cenário de empate numérico não se repetiu. O petista avançou 2,5 pontos percentuais, de 46% para 48,5%, Flávio oscilou positivamente 2 pontos, saindo de 46% para os atuais 48%.

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No cenário de primeiro turno simulado pelo instituto, o cenário de empate técnico se repete.

Lula empata com Caiado e Cury

O instituto também mediu a força de Lula contra outros eventuais adversários. Contra o governador Ronaldo Caiado (UB-GO), o atual presidente marca 48,5% contra 44,6% do oponente. Nesse cenário, brancos e nulos são 3,1% e indecisos, 3,9%.

Em uma eventual disputa contra o governador Romeu Zema (Novo-MG), o petista também lidera o cenário e marca 48,5% contra 44% do político mineiro. Entre os respondentes, os votos brancos e nulos somam 5% e os que não sabem, 2,6%.

Nos demais cenários estimulados, o atual presidente mantém a dianteira numérica. Contra o escritor Augusto Cury, a simulação aponta 48% a 44% para Lula. Já no embate direto com Renan Santos, o petista registra 48% contra 41,3% do adversário.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2.000 eleitores entre 25 a 28 de setembro, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Meio e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08706/2026.