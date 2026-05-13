Genial/Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 33%, segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 4%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 4%. Outros nomes aparecem com menos de 3%: Renan Santos (2%), Augusto Cury (2%), Cabo Daciolo (1%) e Samara Martins (1%). Aldo Rebelo (DC) não pontuou.

Votos brancos, nulos ou eleitores que afirmam não votar somam 10%, enquanto 5% se dizem indecisos.

Em comparação com a primeira rodada de pesquisa com todos esses nomes, realizada em abril, Lula apresentou um crescimento de 2 pontos percentuais, de 37% para 39%, no limite da margem de erro.

Já Flávio Bolsonaro manteve-se estável, com uma oscilação positiva de um ponto, de 32% para 33%, o que indica que a diferença entre os dois continua em torno de 6 pontos percentuais.

Outros candidatos mantiveram percentuais próximos. Ronaldo Caiado permaneceu com 4%, enquanto Romeu Zema manteve 4% também.

Renan Santos e Augusto Cury subiram ligeiramente, de 1% para 2% nas duas rodadas. Cabo Daciolo e Samara Martins mantiveram-se com 1%, e Aldo Rebelo não pontuou em nenhuma das duas pesquisas.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Lula aparece com 22% e Flávio registra 14%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 2% e os outros nomes aparecem com 5%. Cerca de 57% afirmaram que ainda estão indecisos, mas o número registra queda desde março, quando era de 69%.

A pesquisa também revela o grau de decisão de voto entre os eleitores. 57% dos entrevistados afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 43% indicam que ainda podem mudar de opinião.

Entre os eleitores de Lula, 65% afirmam que a decisão é consolidada. Flávio Bolsonaro tem 60% de eleitores com voto decidido.

Para Ronaldo Caiado, a definição é de 40%, e para Romeu Zema, apenas 19% dos eleitores afirmam que o voto é definitivo. Entre os eleitores de Aldo Rebelo, 100% indicam que a escolha pode mudar.

Lula lidera no Nordeste e Flávio tem vantagem apertada no Sudeste

A pesquisa mostrou uma diferença clara entre as regiões. No Nordeste, Lula continua com uma liderança forte, com 58% das intenções de voto, bem acima de sua média nacional de 39%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, aparece com 26%, abaixo de sua média nacional de 33%.

No Sudeste, a disputa está mais acirrada, mas Flávio Bolsonaro ainda lidera, com 36%, contra 31% de Lula.

No Sul, Flávio Bolsonaro tem uma vantagem considerável, com 40%, enquanto Lula registra 28%, uma diferença mais ampla em relação ao resto do país.

No Centro-Oeste/Norte, Lula ainda mantém a liderança, com 36%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26%.

A principal mudança nesta região foi o crescimento de Ronaldo Caiado, que alcançou 16%, uma mudança significativa em relação ao mês anterior, em que não pontuava de forma tão expressiva. Caiado foi governador de Goiás nos últimos 8 anos.

Por sexo, Lula segue com forte apoio entre as mulheres, com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 28%. Entre os homens, Flávio Bolsonaro sobe para 36%, enquanto Lula tem 31%.

Na faixa etária, o maior destaque está entre os eleitores com 60 anos ou mais, onde Lula alcança 47%, muito acima da média geral de 39%. Entre jovens (16 a 34 anos), a disputa é mais equilibrada, Lula tem 34% e Flávio Bolsonaro, 33%.

Em relação à renda, Lula tem seu melhor desempenho entre eleitores com até 2 salários mínimos, onde registra 49%. Flávio Bolsonaro, por outro lado, é mais forte entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, onde alcança 39%.

Lula lidera entre os católicos, com 43%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 43% entre os evangélicos, superando seu índice nacional de 33%.

Lula continua a dominar entre os eleitores de esquerda, com 90% de apoio entre os lulistas e 75% entre a esquerda não lulista. Flávio Bolsonaro, por sua vez, mantém uma base sólida entre os bolsonaristas, com 80% de apoio, e 70% entre a direita não bolsonarista.

Entre os independentes, Lula marca 24% e Flávio Bolsonaro, 20%, com 24% dos independentes afirmando que votarão branco, nulo ou não votarão, o que indica que ainda há espaço para a disputa fora dos polos mais consolidados.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas domiciliares presenciais, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.