Genial/Quaest: Lula tem 42% e Flávio, 41%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a liderar numericamente uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13.

O petista registra 42% das intenções de voto, contra 41% de Flávio. Os dois seguem tecnicamente empatados. Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 14%, enquanto 3% se declaram indecisos.

Na comparação com o levantamento de abril, Lula teve um crescimento de dois pontos percentuais, no limite da margem de erro, enquanto o senador do PL registrou uma variação negativa de um ponto.

O instituto também testou outros pré-candidatos contra Lula. Em um possível confronto com Romeu Zema (Novo), Lula tem 43%, contra 36% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos e nulos somam 17%, e 4% estão indecisos.

No cenário com Ronaldo Caiado, Lula ainda lidera com 43%, enquanto Caiado soma 35%. O percentual de votos brancos e nulos é de 18%, e 4% dos eleitores permanecem indecisos.

Contra Renan Santos, Lula tem 45%, enquanto Renan soma 28%. Nesse cenário, os votos em branco ou nulos são mais altos, com 22%, e 5% não sabem ou não responderam.

Lula com vantagem no Nordeste e Flávio entre os evangélicos

Em termos regionais, Lula tem grande vantagem no Nordeste, onde alcança 61% das intenções, contra 28% de Flávio Bolsonaro.

No Sudeste, a disputa é mais apertada, com Flávio Bolsonaro liderando com 44%, enquanto Lula tem 37%. No Sul, Flávio Bolsonaro também vence, com 52%, enquanto Lula registra 27%. No Centro-Oeste/Norte, a diferença é menor, com Flávio Bolsonaro marcando 46% e Lula 36%.

A análise por faixa etária mostra que Flávio Bolsonaro tem maior apoio entre os jovens de 16 a 34 anos, com 45%, contra 38% de Lula. No entanto, entre os eleitores de 60 anos ou mais, Lula leva a melhor, com 47%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 35%.

A escolaridade também reflete diferenças nas intenções de voto. Entre eleitores com ensino fundamental, Lula tem 51%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 36%. Já entre aqueles com ensino superior, Flávio lidera com 45%, contra 37% de Lula.

Por faixa de renda, Lula tem uma vantagem considerável entre os mais pobres. Entre eleitores com renda de até 2 salários mínimos, Lula tem 52%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 32%.

Em faixas de renda mais altas, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula. Entre aqueles com renda superior a 5 salários mínimos, Flávio tem 51%, enquanto Lula fica com 34%.

Em termos de religião, Lula tem uma vantagem entre os católicos, com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 38%. No eleitorado evangélico, Flávio Bolsonaro tem 56%, enquanto Lula aparece com apenas 24%.

Em relação ao Bolsa Família, Lula lidera entre os beneficiários do programa, com 54%, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Entre os não beneficiários, Flávio Bolsonaro tem 45%, enquanto Lula registra 39%.

Entre os eleitores alinhados à esquerda, Lula concentra os maiores índices de apoio, com 98% dos votos entre os lulistas. Na esquerda não lulista, ele ainda alcança 85%, enquanto Flávio Bolsonaro registra apenas 6%.

O cenário é diferente entre os eleitores independentes, em que a disputa está mais equilibrada: Flávio Bolsonaro lidera com 35%, enquanto Lula obtém 29%, e 36% dos eleitores afirmam que votariam em branco, nulo ou se absteriam.

No espectro da direita, Flávio Bolsonaro é amplamente favorecido, com 97% dos bolsonaristas declarando apoio, enquanto apenas 4% afirmam que votariam em Lula. Mesmo entre a direita não bolsonarista, Flávio tem 88%, contra 2% de Lula.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas domiciliares presenciais, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.

Cenários de 2º turno Genial/Quaest maio/2026

Lula x Flávio

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula x Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 37%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Renan