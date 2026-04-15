Genial/Quaest: Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 32%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 37% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 32%, segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 6%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 3%. Outros nomes aparecem com menos de 3% das intenções de voto: Augusto Cury (2%), Renan Santos (2%), Cabo Daciolo (1%) e Samara Martins (1%). Aldo Rebelo (DC) não pontuou.

Votos brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar chegam a 11%, enquanto 5% se declaram indecisos.

Por se tratar da primeira rodada com esse conjunto de pré-candidatos, não é possível comparar crescimento ou queda com o levantamento anterior. O desenho atual mostra que a concentração de intenções seguem entre Lula e Flávio.

No recorte sobre decisão de voto, a pesquisa aponta que 57% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo, enquanto 43% dizem que ainda podem mudar de opinião.

Decisão de voto varia entre eleitores

Entre os eleitores de Lula, 65% declaram decisão consolidada, ante 60% dos que dizem votar em Flávio Bolsonaro. Já entre os demais candidatos, a taxa de definição é menor.

No caso de Ronaldo Caiado, 40% dos eleitores afirmam voto definitivo, enquanto 60% admitem mudança. Entre os apoiadores de Romeu Zema, apenas 19% dizem ter decisão fechada, e 81% ainda podem rever a escolha.

Entre os eleitores de Aldo Rebelo, 100% afirmam que o voto pode mudar, refletindo o baixo nível de consolidação da candidatura neste estágio inicial.

Recortes mostram força de Lula no Nordeste e vantagem de Flávio Bolsonaro em renda e religião

Os dados por região indicam que a principal diferença em relação ao cenário geral está no Nordeste. Lula atinge 55% na região, 18 pontos acima da sua média nacional (37%). Já Flávio Bolsonaro aparece com 24%, abaixo dos 32% gerais. No Sul, o movimento se inverte: Flávio Bolsonaro chega a 40%, oito pontos acima da média, enquanto Lula cai para 23%.

No Sudeste, há empate técnico com leve vantagem para Flávio Bolsonaro (36% contra 31%), enquanto no Centro-Oeste/Norte Lula mantém dianteira (36% a 26%). Nesa região, Caiado aparece com 16%, principal mudança do segundo pelotão da disputa nos recortes demográficos.

Por sexo, Lula vai a 39% entre mulheres (acima da média), enquanto Flávio Bolsonaro fica em 28%. Entre homens, Flávio Bolsonaro sobe para 36%, quatro pontos acima do índice entre mulheres.

Na faixa etária, o principal destaque está entre os mais velhos: Lula chega a 45% entre eleitores com 60 anos ou mais, acima do desempenho geral. Entre jovens (16 a 34 anos), há equilíbrio (34% a 33%).

No recorte por renda, Lula alcança 49% entre quem ganha até 2 salários mínimos, acima da média, enquanto Flávio Bolsonaro chega a 39% entre os que ganham mais de 5 salários mínimos.

Entre religiosos, Lula marca 43% entre católicos, enquanto Flávio Bolsonaro vai a 43% entre evangélicos, acima do seu índice geral.

Por fim, no recorte ideológico, os dados mostram forte consolidação de bases. Lula concentra 90% entre eleitores lulistas e 75% entre esquerda não lulista. Já Flávio Bolsonaro domina entre bolsonaristas (80%) e direita não bolsonarista (70%).

Entre independentes, há maior fragmentação: Lula aparece com 24% e Flávio Bolsonaro com 20%, enquanto 24% declaram voto branco, nulo ou afirmam não votar, o que indica espaço aberto para disputa fora dos polos mais consolidados.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 9 e 13 de abril, por meio de entrevista presencial domiciliar. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-09285/2026.