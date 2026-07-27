Genial/Quaest: Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial no estado do Pará, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Em um cenário de primeiro turno, ele aparece com 38% das intenções de voto.

Na segunda colocação aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marcando 31%. Entre os demais nomes, Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registram 3% cada, seguidos por Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP), ambos com 2%.

Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) pontuam com 1% cada. Os eleitores indecisos somam 11%, enquanto 7% declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não pretendem votar.

Na intenção de voto espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula é lembrado por 22% dos paraenses e Flávio Bolsonaro por 15%, com os indecisos representando 55% da amostra.

2º turno

Nas projeções de um eventual segundo turno, o petista mantém a dianteira sobre todos os adversários testados no estado.

Em um embate direto contra Flávio Bolsonaro, Lula alcança 44% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL recua para 37%. Os indecisos somam 8% e os brancos e nulos representam 11% neste cenário específico, confirmando o favoritismo do atual mandatário na simulação.

Quando testado contra o governador goiano Ronaldo Caiado, o atual presidente vence por 46% a 30%. Já em disputas hipotéticas contra Renan Santos e o governador mineiro Romeu Zema, o petista marca 45% e 46%, respectivamente, ao passo que os adversários pontuam 28% e 27%.

Em todos os cenários de segundo turno simulados, o índice de eleitores indecisos oscila entre 8% e 9%.

Avaliação do governo e rejeição

A administração de Lula no Palácio do Planalto registra uma taxa de aprovação de 50% entre o eleitorado paraense, enquanto 44% desaprovam sua gestão.

Quando questionados sobre a avaliação qualitativa do mandato, 38% consideram o governo positivo, 26% o classificam como regular e 35% avaliam a gestão como negativa. Os eleitores que não souberam ou não responderam somam 6% da amostra.

O índice de rejeição eleitoral evidencia a polarização cristalizada na disputa: Flávio Bolsonaro é o nome mais rejeitado, com 52% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Lula aparece logo em seguida, acumulando 50% de rejeição no estado.

Nomes como Ronaldo Caiado e Cabo Daciolo apresentam taxas de rejeição menores, de 22%, refletindo também o menor grau de conhecimento por parte da população paraense sobre esses nomes.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos PA-04548/2026 e BR-06752/2026.