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Genial/Quaest: Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno no Pará

A administração de Lula no Palácio do Planalto registra uma taxa de aprovação de 50% entre o eleitorado paraense, enquanto 44% desaprovam sua gestão

2º turno: Lula mantém a dianteira sobre todos os adversários testados no estado

2º turno: Lula mantém a dianteira sobre todos os adversários testados no estado

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de julho de 2026 às 10h52.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 11h01.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial no estado do Pará, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Em um cenário de primeiro turno, ele aparece com 38% das intenções de voto.

Na segunda colocação aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marcando 31%. Entre os demais nomes, Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registram 3% cada, seguidos por Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP), ambos com 2%.

Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) pontuam com 1% cada. Os eleitores indecisos somam 11%, enquanto 7% declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não pretendem votar.

Na intenção de voto espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula é lembrado por 22% dos paraenses e Flávio Bolsonaro por 15%, com os indecisos representando 55% da amostra.

2º turno

Nas projeções de um eventual segundo turno, o petista mantém a dianteira sobre todos os adversários testados no estado.

Em um embate direto contra Flávio Bolsonaro, Lula alcança 44% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL recua para 37%. Os indecisos somam 8% e os brancos e nulos representam 11% neste cenário específico, confirmando o favoritismo do atual mandatário na simulação.

Quando testado contra o governador goiano Ronaldo Caiado, o atual presidente vence por 46% a 30%. Já em disputas hipotéticas contra Renan Santos e o governador mineiro Romeu Zema, o petista marca 45% e 46%, respectivamente, ao passo que os adversários pontuam 28% e 27%.

Em todos os cenários de segundo turno simulados, o índice de eleitores indecisos oscila entre 8% e 9%.

Avaliação do governo e rejeição

A administração de Lula no Palácio do Planalto registra uma taxa de aprovação de 50% entre o eleitorado paraense, enquanto 44% desaprovam sua gestão.

Quando questionados sobre a avaliação qualitativa do mandato, 38% consideram o governo positivo, 26% o classificam como regular e 35% avaliam a gestão como negativa. Os eleitores que não souberam ou não responderam somam 6% da amostra.

O índice de rejeição eleitoral evidencia a polarização cristalizada na disputa: Flávio Bolsonaro é o nome mais rejeitado, com 52% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Lula aparece logo em seguida, acumulando 50% de rejeição no estado.

Nomes como Ronaldo Caiado e Cabo Daciolo apresentam taxas de rejeição menores, de 22%, refletindo também o menor grau de conhecimento por parte da população paraense sobre esses nomes.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos PA-04548/2026 e BR-06752/2026.

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