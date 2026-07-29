Genial/Quaest: ACM Neto tem 39% e Jerônimo, 38%, no 1º turno na Bahia

A liderança da corrida eleitoral pelo governo da Bahia está tecnicamente empatada entre ACM Neto (União) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

Em um cenário de primeiro turno, ACM Neto registra 39% das intenções de voto, seguido pelo governador com 38%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Aroldo Felix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) registram 1% cada. O candidato José Estêvão (DC) não pontuou. Os eleitores indecisos somam 13%, enquanto 8% declaram voto branco, nulo ou que não pretendem votar.

Segundo turno

Em um eventual confronto de segundo turno, o cenário permanece acirrado entre os dois principais candidatos.

ACM Neto alcança 43%, enquanto Jerônimo Rodrigues soma 39%, configurando um novo empate técnico.

Neste quadro mais polarizado, o índice de não definição sofre leve oscilação. Os indecisos representam 11% da amostra, e os eleitores que declaram voto branco ou nulo são 7%.

Rejeição e avaliação estadual

Ao analisar o potencial de voto e a resistência do eleitorado, o petista enfrenta um gargalo ligeiramente maior.

Segundo a Genial/Quaest, 40% dos eleitores conhecem e não votariam em Jerônimo Rodrigues, enquanto a rejeição de ACM Neto é de 33%.

Por outro lado, a administração do atual governador baiano mantém um saldo positivo robusto, o que lhe garante competitividade. O trabalho de Jerônimo é aprovado por 57% dos eleitores do estado, enquanto 34% desaprovam a gestão e 9% não souberam responder.

Para 52% do eleitorado, o petista merece ser reeleito. Na questão qualitativa, 37% consideram a gestão positiva, 35% julgam regular, e 23%, negativa.

Voto evangélico e o recorte por renda

O levantamento explicita divisões demográficas claras que sustentam o empate na ponta. Entre os evangélicos, ACM Neto lidera com 47%, contra 29% de Jerônimo.

A vantagem do União Brasil se repete no extrato superior a cinco salários mínimos, onde lidera por 48% a 32%.

Em contrapartida, o atual governador tem sua base mais consolidada entre os eleitores de menor poder aquisitivo. No grupo que ganha até dois salários mínimos, Jerônimo marca 41% contra 35% do adversário. Entre os católicos, o petista também tem vantagem de 45% a 37%.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 23 e 27 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BA-02331/2026.