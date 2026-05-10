Eleições 2026: ainda é possível atualizar dados cadastrais no TSE?

Em outubro acontecem as eleições gerais de 2026, e manter os dados atualizados na Justiça Eleitoral é essencial para garantir o direito ao voto.

Informações como endereço, estado civil e nome completo devem estar corretas no sistema para que o eleitor possa acessar serviços e votar sem problemas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em ano eleitoral, a atualização de dados pode ser feita até 151 dias antes da eleição. Em 2026, o prazo se encerrou em 6 de maio.

Após essa data, não é mais possível fazer alterações no cadastro até depois do pleito, o que pode impedir o eleitor de votar no novo local ou com os dados atualizados.

Esse serviço pode ser feito de forma online ou presencial, dependendo da situação do eleitor. O sistema de autoatendimento permite solicitar alterações cadastrais pela internet, enquanto casos específicos podem exigir comparecimento a um cartório eleitoral.

Quem precisa atualizar os dados

A atualização é recomendada sempre que houver mudança de informações pessoais, como troca de endereço, alteração de nome ou correção de dados. Eleitores que mudaram de cidade, por exemplo, devem solicitar a transferência do domicílio eleitoral para votar no novo local.

Também devem atualizar o cadastro pessoas que identificarem inconsistências nos dados ou que precisem regularizar a situação eleitoral. A verificação pode ser feita pela internet, no portal da Justiça Eleitoral.

Como fazer a atualização no TSE?

O pedido pode ser feito pelo sistema Título Net, disponível no site da Justiça Eleitoral. O eleitor preenche o formulário eletrônico, informa os dados atualizados e anexa a documentação exigida para análise.

Em alguns casos, o sistema pode solicitar o comparecimento presencial para confirmação das informações ou coleta biométrica. O atendimento também pode ser realizado diretamente em cartórios eleitorais.

Quais documentos são necessários?

Para atualizar os dados, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Dependendo da alteração solicitada, podem ser exigidos documentos adicionais, como certidão de casamento ou de nascimento.

As informações enviadas passam por análise da Justiça Eleitoral antes de serem incorporadas ao cadastro. O eleitor pode acompanhar o andamento do pedido pela internet.