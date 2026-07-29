A aprovação do governo Lula a menos de três meses do 1º turno, segundo AtlasIntel

A desaprovação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 51,2%, de acordo com a pesquisa AtlasIntel encomendada pela Bloomberg e divulgada nesta quarta-feira, 29. A fatia dos eleitores que aprovam o desempenho do mandatário soma 47,6%, enquanto os que não sabem avaliar representam apenas 1,2% da amostra.

O índice de aprovação de Lula oscilou positivamente, passando de 46% no levantamento de junho para os atuais 47,6%. O movimento de leve melhora ocorreu em paralelo ao recuo da desaprovação governamental, que caiu da marca de 52% no mês anterior para 51,2%.

A variação registrada no período de um mês sinaliza uma estabilidade da imagem do governo, embora a avaliação negativa ainda se mantenha numericamente superior à positiva desde março de 2026.

O principal pilar de aprovação do presidente segue concentrado na região Nordeste, com 67,2%, contrastando com 31,9% de rejeição local. O governo também encontra forte ressonância entre eleitores da menor faixa de renda, de até R$ 2.000 (55,6%), e no eleitorado feminino (52,9%).

No espectro demográfico oposto, a desaprovação ganha força e lidera na região Sul (68,3%) e entre os homens (57,5%). O segmento evangélico desponta como a principal barreira para o Executivo, com 76,5% de desaprovação, cenário semelhante ao observado na faixa etária de 25 a 34 anos, em que o índice negativo bate 62,2%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.021 eleitores entre 22 e 27 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.