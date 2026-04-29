Genial/Quaest: ACM Neto e Jerônimo empatam tecnicamente no 1º e 2º turno

O ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto (União), e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) aparecem tecnicamente empatados em cenários de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

No primeiro cenário estimulado, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto contra 37% de Jerônimo.

Ronaldo Mansur (Psol) recebeu 1% das intenções de voto dos entrevistados. Outro citado pela pesquisa, José Estevão (DC), ficou com 0%. Indecisos chegam a 11%, e branco/nulo/não votaria, a 10%.

No segundo cenário estimulado de primeiro turno, sem o nome de Estevão, o cenário se mantém parecido. Desta vez, a distância entre o primeiro e o segundo colocados aumentou um ponto, mas ainda em cenário de empate técnico.

Nesta simulação, ACM Neto registra novamente 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 36%. Mansur manteve 1% do eleitorado; indecisos chegaram a 14% e branco/nulo/não votaria, a 8%.

Já na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, Neto e Rodrigues aparecem ambos com 13%. Kleber Rosa (PSOL) foi citado e ficou com 0%, e indecisos chegam a 73%.

Segundo turno

No cenário de segundo turno, o ex-prefeito aparece com 41%, ao lado do governador, com 38%. Indecisos chegam a 12%, e branco/nulo/não votaria, a 9%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, o governador Jerônimo Rodrigues lidera o ranking com 42%. ACM Neto aparece em segundo lugar, com 32%, indicando um cenário polarizado na Bahia. Ronaldo Mansur possui 16% de rejeição e José Estevão, 11%.

Decisão de voto e perfil desejado

A decisão de voto do eleitorado baiano aparece dividida e ainda indefinida. Entre os entrevistados, 50% afirmam que a escolha de voto para governador é definitiva. Outros 47% disseram que o voto pode mudar dependendo das circunstâncias.

Sobre o perfil do próximo governador, 47% dos eleitores preferem um aliado de Lula. Outros 32% dizem querer um candidato independente, e 16% desejam que assuma um aliado de Bolsonaro.

Sobre a reeleição do atual governador, 51% dos eleitores afirmam que Jerônimo Rodrigues merece ser reeleito, contra 42% que acreditam que não. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.