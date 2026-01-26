Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao governo da Bahia?

As eleições de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando será realizado o primeiro turno. Milhões de brasileiros irão às urnas escolher o próximo presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

O estado é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. São mais de 11,2 milhões de pessoas.

O atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), é considerado um candidato natural à reeleição, já que está no primeiro mandato.

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo em 2022, também deve disputar novamente o cargo.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo da Bahia, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador da Bahia:

ACM Neto (União)

Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, tem uma longa careira a política. Foi prefeito de Salvador entre 2013 e 2020 e deputado federal, tendo sido eleito para o Congresso pela primeira vez em 2002. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, ACM disputou o governo da Bahia em 2022 e chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu contra Jerônimo Rodrigues.

Em dezembro de 2025, ACM Neto confirmou que irá disputar o governo estadual neste ano. Durante evento na Bahia na época, o político afirmou que sairá candidato no pleito deste ano em busca do cargo de governador. Seu avô Antônio Carlos Magalhães governou a Bahia por três mandatos.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Indígena, natural de Aiquara (BA), engenheiro-agrônomo e professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Jerônimo Rodrigues foi eleito como governador em 2022 com 52,79% dos votos no segundo turno.

Antes de assumir o governo do estado, o político atuou como secretário estadual do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Educação (SEC) na gestão do então governador e atual ministro da Casa Civil Rui Costa.

O atual governador está em seu primeiro mandato e, por isso, poderia concorrer ao segundo. Em entrevista à Rádio Metrópole no dia 6 de janeiro, Rodrigues confirmou a pré-candidatura ao governo do estado.

"Estou na pré-candidatura. Então, se alguém está com dúvida aí de que o governador não etá pré-candidato, eu sou. Na hora certa, é a candidatura, não duvide", disse.

João Roma (PL)

Ex-ministro da Cidadania e atual presidente do PL na Bahia, João Roma é natural de Recife e sua família é tradicional na política de Pernambuco.

Roma mudou-se para Salvador em 2002 e foi filiado ao antigo PFL, que se tornou DEM, e já como chefe de gabinete de ACM Neto filiou-se ao Republicanos.

Ele disputou as eleições pelo PL em 2022, mas não avançou para o segundo turno. Roma deve concorrer novamente pelo cargo neste ano, mas ainda não confirmou sua pré-candidatura.

José Carlos Aleluia (Novo)

Natural de Salvador, o engenheiro eletricista, professor da UFBA e ex-deputado federal é o pré-candidato ao governo da Bahia pelo partido Novo. Em publicação no perfil do próprio partido, Aleluia foi confirmado como o representante da sigla para tentar o cargo nas eleições de 2026.

Ronaldo Mansur (Psol)

O atual presidente do Psol na Bahia confirmou em suas redes sociais que será o candidato do partido para tentar o governo baiano em 2026. Nascido em Alagoinhas, Ronaldo Masur participou da fundação do Psol em 2004.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.