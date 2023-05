Fux diz que Congresso deve parar de judicializar a política e lidar com ônus de suas propostas

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) criticou a judicialização da política nesta sexta-feira. De acordo com o ministro, deputados federais e senadores devem parar de acionar a Corte em questões que cabem ao Congresso Nacional legislar e lidar com o ônus eleitoral de suas propostas.

"Em primeiro lugar, o Parlamento deve assumir o custo social. O que não pode haver é essa judicialização que tem havido. Tudo eles vão ao Supremo Tribunal Federal porque não querem pagar o custo social de uma deliberação que não agrade o povo", disse o ministro.

Fux afirmou ainda que, apesar dos ministros do Supremo não serem eleitos, o Judiciário deve ter o respeito da população para que atentados como o do dia 8 de janeiro, quando a Praça dos Três Poderes foi invadida em Brasília, não se repitam.

Neste sentido, é preciso que não ocorra a judicialização de propostas legislativas. Como exemplo, ele citou uma ação que chegou à Corte sobre o código florestal.

O que disse Luis Fux?

"Há questões que o Judiciário não tem competência legal. Como sobre o código florestal, por exemplo, nós que vamos dizer o que é certo? Nós não temos nem formação para isso. É preciso que não haja esse excesso de judicialização nem da Justiça nem das questões sociais.

Antes das críticas, Fux defendeu a divisão dos Três Poderes e a importância do Legislativo por representar a soberania popular. As declarações foram dadas durante o seminário Direito na Indústria, realizado pela Firjan no Centro do Rio. Nesta manhã, o ministro Luiz Fux fez uma palestra magna sobre Segurança Jurídica e Desenvolvimento Econômico na abertura do evento.

