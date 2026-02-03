Brasil

Fuvest divulga hoje segunda chamada do Vestibular 2026 da USP

A terceira chamada está prevista para o dia 10 de fevereiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h42.

A Fuvest publicou nesta terça-feira, 3, a segunda chamada do Vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP), convocando novos candidatos para preenchimento das vagas. Os aprovados precisam fazer a pré-matrícula virtual, etapa obrigatória para garantir a vaga, entre 8h de quarta-feira, 4, e 12h de sexta-feira, 6, pela Área do Candidato no site da Fuvest.

O processo de matrícula da USP ocorre em duas fases. Após a pré-matrícula, os estudantes convocados deverão confirmar a vaga na matrícula virtual definitiva, marcada para os dias 23 a 25 de fevereiro. O não cumprimento de qualquer uma das etapas resulta em eliminação automática do vestibular.

Quem não foi chamado nesta rodada ainda tem chance. A terceira chamada está prevista para o dia 10 de fevereiro.

Já os candidatos que não aparecerem em nenhuma das convocações regulares deverão manifestar interesse na lista de espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, também por meio da Área do Candidato. A convocação pela lista de espera seguirá a ordem de classificação.

 

