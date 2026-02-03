Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

MP Militar pede expulsão e perda de patente de Jair Bolsonaro

Representação aponta indignidade para o oficialato após condenação do ex-presidente por tentativa de golpe

SBT News
SBT News

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h48.

O Ministério Público Militar (MPM) pediu ao Superior Tribunal Militar (STM) a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) das Forças Armadas, com a consequente perda de posto e patente de capitão reformado do Exército. O ministro Carlos Vuyk de Aquino foi anunciado como relator do caso.

A representação foi protocolada nesta terça-feira, 3, após a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de estado.

Segundo o MPM, o procedimento não discute novamente os crimes nem a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O foco da análise é exclusivamente ético e moral: o tribunal avalia se a conduta do condenado é compatível com os valores exigidos de um oficial, como respeito à hierarquia, disciplina e à Constituição.

Para o órgão, os atos atribuídos a Bolsonaro violam esses princípios de forma grave, o que justificaria a declaração de indignidade para o oficialato e, como consequência, a perda da patente.

O Ministério Público Militar sustenta ainda na representação que, mesmo na reserva ou reformado, o militar continua vinculado a deveres éticos e institucionais.

Por isso, a condição de capitão reformado não impediria a retirada do posto e da patente, caso o STM conclua que a conduta compromete o decoro militar.

Violação do estatuto militar

O MP Militar argumenta que as ações descritas na condenação do STF ferem diretamente o Artigo 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), que estabelece os preceitos de ética que devem nortear a atuação de todo oficial das Forças Armadas.

Segundo a representação, houve violação de deveres básicos como a probidade, a conduta ilibada na vida pública e o respeito às leis e às autoridades constituídas.

De acordo com o documento, Bolsonaro teria descumprido esses princípios ao liderar uma articulação que, segundo o STF, usou estruturas do Estado para fins inconstitucionais, além de desrespeitar decisões do Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O MPM aponta ainda afronta à dignidade da pessoa humana, ao tentar conduzir o país a um cenário de ruptura democrática.

A representação também destaca a quebra do dever de camaradagem e espírito de cooperação, ao citar ataques e pressões contra militares que se recusaram a aderir ao movimento golpista, além da falta de discrição e decoro no tratamento a autoridades de outros Poderes, com ofensas públicas e ameaças.

O Ministério Público Militar aponta ainda o desrespeito ao dever de acatamento às autoridades civis, ao afirmar que a articulação buscou "inverter a lógica constitucional que submete o poder militar ao poder civil".

Também indica a violação dos deveres de cidadão, especialmente o compromisso de "respeitar a Constituição, as leis e o resultado das eleições".

Para o MP Militar, esse conjunto de condutas demonstra incompatibilidade com os valores que regem a carreira militar e compromete a credibilidade das Forças Armadas.

Outros casos apresentado pelo MP Militar

Além de Bolsonaro, o Ministério Público Militar apresentou nesta terça-feira, 3, representações contra outros militares condenados na mesma ação penal.

Os processos tramitam separadamente no Superior Tribunal Militar e envolvem:

  • Almir Garnier Santos, almirante de esquadra. O caso do ex-comandante da Marinha está sob a relatoria da ministra Verônica Abdalla Sterman.
  • Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A representação contra o general do Exército e ex-ministro da Defesa está sob a relatoria do ministro José Barroso Filho.
  • Augusto Heleno Ribeiro Pereira. A ação que envolve o general da reserva e ex-ministro do GSI ficará sob a relatoria do ministro Celso Luiz Nazareth.
  • Walter Souza Braga Netto. O pedido contra o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa será relatado pelo ministro Flávio Marcus Lancis Barbosa.

 

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsJair BolsonaroExércitoMilitares

Mais de Brasil

Fuvest divulga hoje segunda chamada do Vestibular 2026 da USP

O que a mensagem do governo Lula ao Congresso diz sobre as eleições

Motta diz que Câmara seguirá ordem cronológica para instalação de CPIs

Perseguição policial termina com baleados na avenida Faria Lima, em SP

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Fuvest divulga hoje segunda chamada do Vestibular 2026 da USP

Carreira

Sete livros que todo líder de alta performance deve ler — e aplicar no dia a dia

Mundo

Otan inicia planejamento militar para reforçar segurança no Ártico

Tecnologia

O 'despertar' do Moltbot pode ser só uma grande trolagem