Fuvest 2026: candidatos poderão escolher local da 1ª fase; saiba como

Inscrições vão até 7 de outubro, e candidatos poderão escolher local de prova pela primeira vez na história

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11h22.

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) foram abertas nesta segunda-feira, 18, e vão até o dia 7 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 211, com descontos para alguns candidatos.

A principal novidade nesta edição é que, pela primeira vez, os vestibulandos poderão escolher o local de realização da primeira fase da prova.

Como escolher o local de prova?

A escolha do local será feita entre os dias 13 e 17 de outubro, com base na ordem de confirmação das inscrições – ou seja, quem se inscrever primeiro terá mais chances de garantir a cidade e o local preferido.

Ao todo, o vestibular oferece 8.147 vagas para diversos cursos da USP, em áreas como Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. O exame será dividido em duas fases: a primeira ocorre no dia 23 de novembro, e a segunda nos dias 14 e 15 de dezembro. Além das provas gerais, também haverá exames específicos para cursos como Música e Artes Visuais.

Para se inscrever, é necessário ter CPF, documento oficial com foto, e-mail válido e uma foto recente para o reconhecimento facial. Na inscrição, o candidato poderá optar por até quatro cursos dentro da mesma carreira, com exceção de algumas áreas que permitem apenas uma opção de curso.

Cronograma do vestibular Fuvest 2026:

Inscrições: 18 de agosto a 7 de outubro de 2025

Escolha do local da prova: 13 a 17 de outubro de 2025

Primeira fase: 23 de novembro de 2025

Provas específicas: 9 a 12 de dezembro de 2025

Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

Resultado da primeira chamada: 23 de janeiro de 2026

Este é o momento para milhares de estudantes de todo o Brasil se candidatarem a uma das universidades mais renomadas da América Latina.

