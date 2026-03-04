Ratinho Jr.: decisão sobre candidatura à Presidência sai até fim de março

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 4, que a definição sobre uma eventual candidatura à Presidência da República deve ocorrer até o fim de março. Segundo ele, o partido trabalha para apresentar um nome que represente um “novo projeto” para o país e que possa disputar a eleição de 2026 fora da atual polarização política — e se colocou como opção.

“Eu não sou ainda candidato, estou trabalhando junto com alguns nomes colocados dentro do partido. Temos o governador Eduardo Leite [do RS], que é um grande amigo e um baita quadro. Temos o governador Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho em Goiás, que está com seu nome à disposição. E tem o meu nome lá dentro do PSD, onde a gente vai discutir nos próximos dias, possivelmente até o final do mês de março. A ideia é que até o final de março, início de abril, esteja definido para que a gente possa apresentar alguém que possa liderar um novo projeto”, afirmou durante evento da Associação Brasileira de Bancos (ABBC) em São Paulo.

Em conversa com jornalistas após o encontro, Ratinho Jr. reforçou que o prazo foi estabelecido para permitir que os governadores que eventualmente disputem a eleição organizem suas transições administrativas e articulações políticas.

"Foi dado esse prazo de final de março que, na verdade, era até 15 de abril porque os governadores têm que se descompatibilizar, tem os arranjos locais que cada um tem que construir, tem a questão da sucessão", disse. "No meu caso, vão sair 16 secretários candidatos. Então, tenho que passar para o meu vice, ele tem que montar o governo dele. Isso leva um tempo."

Segundo ele, há consenso dentro do PSD de que o partido terá candidatura própria na disputa presidencial. "Vai ter candidato. Isso é uma coisa que o partido já definiu e quem for ali o escolhido, todo mundo vai caminhar junto”, afirmou ao ser questionado sobre se a sigla poderia recuar da decisão.

Crítica à polarização

Ao comentar o cenário político nacional, o governador disse que há espaço para uma candidatura moderada capaz de romper a polarização entre os dois principais polos da política brasileira.

“Se você pegar todas as pesquisas de opinião pública eleitoral, você vai ver que tem ali 60% da população que gostaria de ter uma outra opção. Sair dessa polarização. Isso não está fazendo bem para o país”, afirmou.

Segundo ele, um candidato com perfil técnico e experiência administrativa poderia ocupar esse espaço. “Se alguém se apresentar com uma figura moderada, que tenha capacidade técnica já testada, há um grande espaço para crescer”, disse.

Durante o evento com empresários, Ratinho Jr. também afirmou que o país precisa “virar a página” e construir um projeto de desenvolvimento de longo prazo, com planejamento econômico e menos disputas ideológicas.

“Nós temos que virar a página do Brasil. Já chegou o momento de a gente apresentar um projeto de um novo Brasil”, afirmou.

O governador criticou ainda a falta de planejamento estratégico no país e disse que o Brasil deveria seguir exemplos de países que estruturaram políticas de desenvolvimento de longo prazo.

“O Brasil não aprendeu na área pública a fazer um planejamento a médio e longo prazo”, disse.

Possível papel na eleição

Questionado sobre seus planos caso não seja escolhido como candidato do partido, Ratinho Jr. afirmou que não pretende disputar o Senado e que poderá atuar na coordenação política de uma campanha. “Eu prefiro ajudar quem for o candidato, numa coordenação, ajudando a coordenar a região Sul do país, o Sudeste, ou depois ver o que fazer, ou voltar para a iniciativa privada”, disse.

Ele afirmou, no entanto, que está motivado a participar do projeto político em construção.

“Estou animado em poder estar nesse projeto, nesse time que está sendo construído e apresentar esse modelo para o Brasil”, afirmou.