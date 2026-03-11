Brasil

Desaprovação de Lula é de 52,4% e aprovação de 43,2%, diz pesquisa Futura

Avaliação do atual presidente melhorou desde a última edição da pesquisa, realizada em fevereiro

Luiz Inácio Lula da Silva: atual presidente é pré-candidato à reeleição

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 11 de março de 2026 às 13h00.

O índice de desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 52,4% e de aprovação é de 43,2%, segundo pesquisa feita pelo instituto Futura Inteligência, com parceria da Apex Partners, divulgada nesta quarta-feira, 11.

Já 4,4% dos entrevistados não responderam a pergunta.

Em comparação com a pesquisa feita em fevereiro deste ano, Lula teve melhora na aprovação e queda na desaprovação. Na época, os índices eram de 43,4% e de 52,5%.

Trabalho de Lula

Na edição de março da pesquisa, 34,2% dos entrevistados classificaram o trabalho do presidente como bom ou ótimo, enquanto 21,1% o descreveram como regular - em fevereiro, os números eram de 31,1% e 20,2%, respectivamente. Já 43,6% classificaram como ruim ou péssimo - na pesquisa anterior, o índice era de 46%. Cerca de 1,1% dos entrevistados não responderam.

A pesquisa Futura/Apex foi feita com eleitores do Brasil com 16 anos ou mais, compilando 2000 entrevistas em 829 cidades realizadas no período entre 2 e 6 de março.

O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06607/2026.

