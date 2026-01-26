Futura e Paraná: as pesquisas para presidente e governador da semana

Novas pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial e as disputas estaduais serão divulgadas nesta semana.

Segundo registro na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo menos três pesquisas devem ser conhecidas nos próximos dias.

Outras sete pesquisas estaduais também devem ser divulgadas.

O instituto Futura tem duas pesquisas nacionais registradas e dois levantamentos regionais, dos estados de São Paulo e Paraná.

O Paraná Pesquisas divulgará um levantamento nacional no dia 29, na próxima quinta-feira.

Outros levantamentos em Maranhão, Goiás, Alagoas, Paraíba, Piauí e Tocantis serão divulgados.

Pesquisas eleitorais para presidente da semana

Entre segunda e sexta-feira, está prevista quatro pesquisas sobre a disputa presidencial neste ano.