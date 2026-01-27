Ronaldo Caiado diz que está em busca de novo partido para disputar a presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nesta terça-feira, 27 de janeiro, que está em busca de uma nova sigla para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

Filiado atualmente ao União Brasil, o governador informou que o vice-presidente nacional do partido, ACM Neto, já foi comunicado sobre a decisão de procurar outra legenda para viabilizar sua candidatura.

"Já disse para o ACM Neto que estou procurando outro partido para me candidatar. Isso é uma realidade que não posso esperar mais — eu vou até o fim, minha história de vida credencia isso", disse Caiado em entrevista à rádio Novabrasil.

Outras tentativas de chegar ao Planalto

Atualmente no segundo mandato como governador de Goiás, Ronaldo Caiado já disputou a Presidência da República em 1989, na primeira eleição direta após o período da Ditadura Militar, encerrada em 1985. Naquela ocasião, ele obteve 488.893 votos, o equivalente a 0,72% do total, e não avançou para o segundo turno, disputado por Fernando Collor, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em abril de 2025, Caiado formalizou sua pré-candidatura ao Planalto durante um evento em Salvador. Na ocasião, destacou a segurança pública como eixo central de sua proposta, com foco no combate à criminalidade por meio do que chamou de “trabalho árduo”.

Na semana passada, o governador reafirmou que mantém sua intenção de disputar a Presidência. Segundo ele, o tema foi tratado em conversas recentes com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também pré-candidato ao cargo.

"Olha, conversamos e com a ciência, com a certeza daquilo que acabei de dizer, ou seja, várias candidaturas estão postas. Tá certo? Tem a candidatura dele, tem a candidatura do Zema, tem a candidatura do Ratinho, tem a minha candidatura e tem outras que poderão surgir", declarou Caiado na ocasião.