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Futura e Datafolha: quando saem as próximas pesquisas para presidente?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 49 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 20

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 15 de junho de 2026 às 13h19.

A nova semana será marcada pela divulgação de três pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 49 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 20.

As três pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Futura, American Analytics e Datafolha.

O Instituto Futura deverá divulgar seus resultados na próxima terça-feira, 16, mesmo dia da divulgação do levantamento da American Analytics.

Já a pesquisa Datafolha está programada para sair na sexta-feira, 19.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Paraná Pesquisas, Real Time Big Data, Veritá e Vox divulgarão pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

Regras do TSE

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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