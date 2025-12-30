Ladrões usam furadeira e roubam 30 milhões de euros em banco da Alemanha

Um assalto de grandes proporções a uma agência bancária na Alemanha pode ter causado prejuízo estimado em até 30 milhões de euros.

O crime ocorreu em uma unidade da Sparkasse, rede pública de bancos regionais, na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país.

De acordo com o portal alemão Deutsche Welle (DW), investigadores estimam que os criminosos tenham arrombado cerca de 3,2 mil cofres individuais, afetando mais de 2,5 mil clientes.

Dinheiro, ouro e joias estariam entre os bens levados, avaliados em “dezenas de milhões de euros”, segundo a polícia local.

Para o assalto, os ladrões usaram uma furadeira de "grande porte", também de acordo com as autoridades.

O crime foi descoberto na madrugada de segunda-feira, 29, após o acionamento de um alarme de incêndio no prédio.

Ao vistoriarem o local, bombeiros e policiais encontraram sinais de arrombamento no cofre da agência.

As primeiras apurações indicam que os suspeitos acessaram o prédio por um estacionamento vizinho, atravessaram diversas portas e usaram a furadeira para romper a parede do cofre.

O banco permaneceu fechado nesta terça-feira "por motivos de segurança", pois vários clientes, preocupados com seus bens, se reuniram esta manhã em frente ao banco e fizeram "ameaças" aos funcionários.

Investigação e pistas

A Polícia Criminal da Alemanha afirma já seguir uma linha concreta de investigação.

Testemunhas relataram ter visto vários homens com bolsas grandes no estacionamento na noite de domingo.

Imagens de câmeras de segurança mostram um veículo preto de alta potência deixando o local na manhã de segunda-feira, com ocupantes mascarados.

O carro utilizava uma placa roubada anteriormente na cidade de Hannover.

Segundo um porta-voz da polícia, o roubo “foi executado de forma extremamente profissional” e exigiu planejamento detalhado e conhecimento prévio da estrutura do prédio.

Em comunicado publicado em seu site, o banco pediu que os clientes evitem comparecer à agência.

A instituição informou que está em tratativas com a seguradora para definir o processo de indenização e afirmou que todos os afetados serão contatados individualmente.

*Com informações da AFP