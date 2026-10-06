Grupo Turn On The Light lança venture capital e mira varejo esportivo em 2027

Os sócios da Turn On The Light (Tico Sahyoun-CEO, Lucydio Ceravolo-CCO, Marcos Sterenkrantz-CSO, Matheus Eivazian e Fulvio Rebouças-Legal & Governance) (Grupo Turn On The Light/Divulgação)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13h06.
Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 14h04.
O Grupo Turn On The Light, que atua com eventos, audiovisual e turismo esportivo, acaba de lançar a TT Venture, sua frente de venture capital. A nova operação começará investindo em um grupo de negócios ligado ao varejo esportivo, com meta de R$ 1 bilhão em faturamento até 2030. O grupo projeta crescer 60% em faturamento neste ano.
Nem sempre a especialização em um único seguimento se mostra o caminho mais seguro para as empresas.
Para alguns empreendedores, ter múltiplas frentes, guiadas por uma única estratégia, é o que realmente gera resultados.
É o caso do Grupo Turn On The Light.
A empresa começou com a produção de eventos, realizando projetos para grandes marcas, como Visa, Bem Brasil e Havaianas, mas os sócios não se contentaram com apenas esta frente.
Hoje, o Grupo conta com uma produtora audiovisual, uma agência de turismo esportivo e acaba de lançar uma venture capital.
A última, a TT Venture, começará como investidora em um grupo de negócios ligado ao varejo esportivo, que tem como meta alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030.
“A Turn On The Light nunca foi construída para ser apenas uma prestadora de serviços.
Agora, queremos estar ao lado de empreendedores e empresas em que aquilo que construímos ao longo desses anos possa gerar tanto valor quanto o capital que investimos”, diz Tico Sahyoun, CEO e fundador do Grupo Turn On The Light.
Segundo os sócios, a nova frente nasce para identificar negócios nos quais o grupo possa contribuir não apenas com capital, mas também com suas especialidades: capacidade de criar marcas, conectar pessoas, desenvolver experiências e acelerar oportunidades.
É uma expansão do modelo de atuação do Grupo.
Este ano, o Turn On The Light espera crescimento de 60% no faturamento e aumento de 25% na base de clientes.
A projeção se baseia justamente nos resultados combinados entre as frentes.
Além da TT Venture, a The Light, produtora audiovisual do grupo, também se destaca.
Ela dobrou de tamanho ao longo do ano e iniciou uma nova fase de expansão, agora liderada pela nova sócia Saula Lima.
"A The Light entra em 2027 com mais estrutura, mais repertório e, principalmente, com uma identidade muito clara do que queremos construir.
Nosso crescimento não será apenas em volume.
Queremos crescer escolhendo boas histórias, grandes parceiros e projetos dos quais tenhamos orgulho de fazer parte", diz Saula.
Para 2027, a estratégia do Grupo Turn On The Light combina o crescimento das operações atuais com uma participação mais ativa na construção de novos negócios.
A expansão da The Light, somada à criação da TT Venture, visa um Grupo Turn On The Light com diferentes motores de crescimento; fortalecendo suas empresas, desenvolvendo propriedades próprias e passando a investir em novos negócios.
"Estamos deixando de pensar apenas no que o Grupo Turn On The Light pode fazer para o mercado e começando a pensar também no que podemos construir para os próximos dez anos”, conclui Tico
A TT Venture é a nova frente de venture capital do Grupo Turn On The Light. Segundo os sócios, ela nasce para identificar negócios nos quais o grupo possa contribuir com capital e também com suas especialidades.
A TT Venture começará como investidora em um grupo de negócios ligado ao varejo esportivo.
O grupo de negócios ligado ao varejo esportivo tem como meta alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030.
O Turn On The Light espera crescimento de 60% no faturamento e aumento de 25% na base de clientes neste ano.
Para 2027, a estratégia combina o crescimento das operações atuais com participação mais ativa na construção de novos negócios. A expansão da The Light e a criação da TT Venture fazem parte desse movimento.
A The Light dobrou de tamanho ao longo do ano e iniciou uma nova fase de expansão liderada pela nova sócia Saula Lima. Segundo Saula, a produtora entra em 2027 com mais estrutura, repertório e uma identidade clara sobre o que pretende construir.