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Quanto ganha um gerente no Brasil? Salários chegam a R$ 90 mil; veja os setores que mais pagam

Guia Salarial 2027 da Michael Page mostra as faixas de remuneração de gestores em diferentes áreas e revela os três fatores que podem fazer o salário variar no país

Um cargo de gerente pode significar um salário de R$ 14 mil ou de até R$ 90 mil por mês no Brasil (AndreyPopov/Getty Images)

Um cargo de gerente pode significar um salário de R$ 14 mil ou de até R$ 90 mil por mês no Brasil (AndreyPopov/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13h44.

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Um cargo de gerente pode significar um salário de R$ 14 mil ou de até R$ 90 mil por mês. A diferença não está apenas no setor de atuação, mas também no tamanho da empresa, na especialidade do profissional e, principalmente, na responsabilidade que acompanha a cadeira.

É o que mostra o Guia Salarial 2027 da Michael Page, levantamento que ouviu 5.762 profissionais e 1.955 empresas, analisou mais de 400 cargos em 15 setores e mapeou as remunerações praticadas no mercado brasileiro.

No topo das faixas apresentadas está a área de saúde e ciências da vida. Um gerente geral de uma empresa de grande porte no segmento de dispositivos médicos pode receber entre R$ 50 mil e R$ 90 mil por mês. Já um head de unidade de negócios no mesmo segmento ganha entre R$ 45 mil e R$ 75 mil. Os números consideram apenas o salário fixo, sem bônus ou remuneração variável.

“Não existe um único salário de gerente. O título pode ser parecido, mas o tamanho da operação, a responsabilidade da cadeira e o mercado em que aquela empresa disputa profissionais mudam bastante a faixa”, afirma Lucas Toledo, diretor executivo da Michael Page Brasil.

Veja também: Estudo da Natura com Oxford responde: qual é 'fórmula' para o funcionário ficar na empresa?

Quanto ganham os gerentes em 2027?

Nas empresas de grande porte, as faixas mensais apresentadas pelo levantamento variam consideravelmente de acordo com a área.

Os dados acima são referentes a empresas de grande porte. Jurídico, seguros e bancos e serviços financeiros não aparecem nesse recorte porque, nessas áreas, o guia utiliza a remuneração total anual, que pode incluir parcelas variáveis.

Por que a saúde chega a R$ 90 mil?

O próprio setor que apresenta o maior salário ajuda a explicar por que olhar apenas para o nome do cargo pode ser enganoso.

Em uma grande empresa farmacêutica, por exemplo, um gerente geral recebe entre R$ 50 mil e R$ 85 mil. Um gerente nacional de vendas e demanda fica entre R$ 38 mil e R$ 55 mil; um gerente médico, entre R$ 38 mil e R$ 52 mil; e um gerente de pesquisa e desenvolvimento, entre R$ 34 mil e R$ 50 mil.

Essas diferenças, segundo o estudo, estão relacionadas ao escopo das funções. O setor reúne operações complexas, ambiente regulado e cargos que podem exigir conhecimento técnico específico, além da responsabilidade sobre equipes e resultados.

Veja também: Quem vai substituir o CEO? Só 16% das empresas têm um sucessor preparado

O tamanho da empresa também pesa no salário

Não é apenas o setor que faz diferença. O mesmo cargo pode pagar dezenas de milhares de reais a mais dependendo do porte da companhia.

Na tecnologia, um gerente de engenharia de dados recebe entre R$ 25 mil e R$ 33 mil em uma empresa de médio porte. Em uma grande companhia, a faixa sobe para R$ 28 mil a R$ 42 mil.

Em marketing, a diferença é ainda mais evidente: um head de e-commerce ganha entre R$ 18 mil e R$ 25 mil em empresas médias, ante R$ 25 mil a R$ 43 mil nas grandes.

No varejo, um gerente de expansão e franquias passa de uma faixa de R$ 14 mil a R$ 26 mil nas empresas médias para R$ 22 mil a R$ 40 mil nas grandes.

A explicação está no tamanho da responsabilidade. Quanto maior a companhia, maior tende a ser a complexidade da operação, o orçamento administrado, o número de interlocutores e o impacto das decisões tomadas pelo gestor.

Aumento salarial deve voltar, mas para poucos

O levantamento também traz um sinal importante para quem espera ganhar mais em 2027.

Três em cada dez empresas (30%) dizem que pretendem conceder aumentos acima do dissídio em 2027, ante 20% na edição anterior. Outros 45% planejam ficar apenas no reajuste obrigatório.

Entre os profissionais, 57% afirmam que não receberam aumento nos últimos 12 meses. Entre aqueles que tiveram reajuste, 54% conseguiram o aumento por mérito, 27% por dissídio e apenas 6% por contraproposta de retenção.

Na avaliação da Michael Page, o movimento sugere que as empresas estão tentando reconhecer profissionais considerados estratégicos antes que eles coloquem uma proposta de outra companhia sobre a mesa.

Veja também: O CEO da Veloe pagou o 'pedágio’ mais caro para avançar na carreira: a saúde mental

Salário importa, mas não decide tudo

Apesar das cifras, o Guia Salarial mostra que remuneração deixou de ser analisada isoladamente na hora de aceitar ou permanecer em um emprego.

Para 56% dos profissionais, seria aceitável ganhar menos para trabalhar em uma empresa cuja cultura esteja mais alinhada aos seus valores. Ao mesmo tempo, o modelo híbrido ou remoto aparece como o benefício não financeiro mais valorizado, citado por 38% dos entrevistados.

E há outro problema para as empresas: a liderança.

Para 90% dos profissionais, a relação com o líder tem impacto moderado ou alto na decisão de procurar uma nova oportunidade. Além disso, 60% apontam uma liderança desmotivadora como um dos fatores que poderiam fazê-los deixar a companhia. Apesar disso, apenas 4% das empresas dizem ter uma liderança inspiradora como base de sua principal estratégia de retenção.

Os dados ajudam a colocar os salários de até R$ 90 mil em perspectiva: quanto mais alta a cadeira, maior pode ser a remuneração — mas também aumenta o peso do gestor sobre a experiência, o desempenho e a decisão de permanência de quem está abaixo dele.

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