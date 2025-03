Prefeito de BH, Fuad Noman tem parada cardiorrespiratória e precisa ser reanimado

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve uma parada cardiorrespiratória na noite da terça-feira, 25, e precisou ser reanimado pela equipe médica. Reeleito em outubro passado, ele está internado há mais de 80 dias após um grave quadro respiratório apresentado dois dias depois de tomar posse, em janeiro deste ano. O boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 26, afirma que a situação de Fuad é "bastante grave".

De acordo com o comunicado, o prefeito apresentou a parada cardiorrespiratória por volta das 22h de ontem, precisando ser reanimado. O quadro dele, em seguida, evoluiu para um "choque cardiogênico, necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas". O informe também diz que o prefeito está com "a respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e cursando com insuficiência renal após a parada cardiorrespiratória".

Com a ausência de Fuad, a administração municipal tem sido conduzida pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), cuja atuação tem causado desconforto nos bastidores políticos.