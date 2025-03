Quem é Álvaro Damião, vice de Fuad, que assume a prefeitura de BH

Com a morte de Fuad Noman (PSD) nesta quarta, 26, o vice dele, Álvaro Damião (União), assume a prefeitura de Belo Horizonte integralmente. Ele já estava no cargo interinamente desde janeiro, quando Fuad foi internado. Damião também representou Noman durante a posse, no dia 1º de janeiro, quando leu o discurso do então prefeito, e em outros compromissos da administração estadual.

Aos 77 anos, Noman lutava desde o fim de 2024 contra os efeitos colaterais do tratamento de um linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada.

Com 52 anos, Damião tem duas décadas de experiência no jornalismo e dois mandatos como vereador. Filiado ao União Brasil, Damião integrou a chapa vitoriosa de Fuad Noman (PSD), reeleito com 53,73% dos votos.

Nascido no bairro Concórdia, na região nordeste de Belo Horizonte, Damião construiu sua trajetória profissional como jornalista. Por 25 anos, trabalhou como repórter e apresentador em rádios e emissoras de TV, cobrindo eventos esportivos como cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas e três Pan-Americanos.

Em 2016, Damião deu os primeiros passos na política, sendo eleito vereador da capital mineira. Reeleito em 2020 com 12.742 votos – o quinto mais votado naquele pleito –, ele exerceu o cargo de 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Entre as principais bandeiras do político estão o fortalecimento dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão e atuar em movimentos de proteção aos animais.

Paralelamente à carreira pública, Damião fundou, em 2014, o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos dedicada a crianças, jovens e idosos. A entidade oferece serviços gratuitos em áreas como educação, esporte, cidadania e saúde, incluindo suporte psicológico.

Nota da prefeitura de Belo Horizonte sobre a morte de Fuad Noman

É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.

Prefeitura de Belo Horizonte