Fuad e Kassab apostam em discurso moderado e feitos da gestão para reeleição em prefeitura BH

O PSD oficializou a candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, neste sábado, na Assembleia Legislativa em Minas Gerais, com a presença do presidente do partido, Gilberto Kassab. A sigla tem buscado estratégias para elevar as intenções de voto em Fuad. Aliados acreditam que o discurso moderado pode ajudar vencer os adversários mais à direita, além de uma campanha focada em realizações feitos da atual gestão.

Pesquisa Quaest, divulgada no dia 16 de julho em Belo Horizonte, apontou uma liderança do deputado estadual e apresentador licenciado da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos), com 19% das intenções de voto. Fuad está em está em quarto lugar, com 9%, empatado com a deputada federal Duda Salabert (PDT). Mas considerando a margem de erro, ele também empata tecnicamente com os candidatos Bruno Engler (PL), em segundo lugar, e João Leite (PSDB), em terceiro lugar.

– A melhora nas pesquisas vai se dar com o início da campanha eleitoral. A população ainda não se envolveu e não se interessou pelo processo eleitoral. Estamos muito confiantes de que a gestão do Fuad, que é muito bem avaliada, vai se transformar em aprovação eleitoral também pela população de Belo Horizonte – disse o presidente estadual do PSD em Minas Gerais, e deputado estadual, Cassio Soares.

Para ele, se dedicar a discursos ideológicos, ou levar o candidato para do campo da direita mais conservadora, não será a solução.

— É perfeitamente possível o prefeito sair vitorioso com o discurso moderado e legítimo de pensar na cidade. A questão ideológica vale mais para eleições proporcionais e nacionalmente, quando a gente traz para o recorte municipal, as pessoas estão interessadas nas soluções dos problemas da cidade – afirmou.

A gestão de Fuad é avaliada como positiva por 31% dos eleitores de Belo Horizonte, regular por 40% e negativa por 16%, segundo a pesquisa Quaest. Os percentuais variaram pouco em relação ao último levantamento, realizado em junho, quando 32% dos eleitores consideravam o governo de Fuad positivo, 38% o apontam como regular, e 18% o classificavam como negativo.

A convenção contou com a presença do presidente do PSD, Gilberto Kassab, também secretário de governo no estado de São Paulo. Para as lideranças locais, a presença de Kassab é essencial para legitimar a candidatura de Noman e dar força nacional ao pleito.

Além de Belo Horizonte, o PSD lançará candidatos a prefeituras em ao menos 350 cidades de Minas Gerais. O objetivo do partido é eleger mais de 150 nomes na disputa majoritária.

As convenções partidárias para as eleições municipais começaram hoje. O prazo para os partidos deliberarem sobre coligações, definirem chapa e a lista de candidatos a vereador vai até 5 de agosto, cinco dias antes do prazo limite para registrarem os nomes na Justiça Eleitoral.

Algumas convenções vão ter caciques nacionais prestigiando os postulantes a prefeituras já neste primeiro dia. É o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que oficializa a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) na capital paulista junto com sete ministros. Boulos tem como vice a petista Marta Suplicy e vai, inclusive, receber suporte financeiro do PT durante a campanha.

