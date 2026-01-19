Alerta laranja: 11 estados e o DF estão em perigo para tempestades

Onze estados do Brasil e o Distrito Federal estão em alerta laranja – que significa "perigo" – para chuvas intensas, tempestades e ventos costeiros nesta segunda-feira, 19, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

Os avisos atingem estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. As chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora e, em alguns locais, há possibilidade de queda de granizo.

O alerta laranja de tempestade, válido até as 23h59 desta segunda-feira, atinge os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ventos de até 100 km/h, até 100 mm/dia de chuva e queda de granizo são esperados. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As áreas afetadas são:

Bahia: Extremo Oeste Baiano;

Goiás: Sul Goiano e Leste Goiano;

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Central Mineira, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Oeste de Minas;

São Paulo: São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins estão em alerta laranja para chuvas intensas. Há possibilidade de ventos de até 100 km por hora e até 100 milímetros de chuva por dia. O aviso é válido até as 23h59 de segunda-feira (19) e atinge os estados nas seguintes regiões:

Distrito Federal;

Espírito Santo: Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Sul Espírito-santense e Litoral Norte Espírito-santense;

Goiás: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano e Noroeste Goiano;

Mato Grosso: Centro-Sul Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, Sudeste Mato-grossense e Norte Mato-grossense;

Mato Grosso do Sul: Leste de Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas;

Rio de Janeiro: Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro e Norte Fluminense;

São Paulo: Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista e Campinas;

Tocantins: Ocidental do Tocantins.

Já o alerta laranja de ventos costeiros, também válido até as 23h59 desta segunda-feira, atinge os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Há risco de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla, diz o Inmet. As áreas afetadas são:

Paraná: Metropolitana de Curitiba;

Santa Catarina: Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Vale do Itajaí;

São Paulo: Litoral Sul Paulista.

A lista completa de municípios afetados pode ser conferida no site do Inmet.

O que fazer em caso de tempestades e chuvas intensas?

Desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia nas regiões de maiores riscos;

Para quem mora em encostas, a orientação é estar atento e sempre ficar em local abrigado;

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante vendaval;

Em caso de inundações, proteger os pertences com sacos plásticos;

Evite enfrentar o mau tempo.

Entenda os tipos de alerta e suas cores

O Inmet classifica os alertas meteorológicos por cores (amarelo, laranja ou vermelho), a depender do nível de perigo. Saiba mais abaixo: