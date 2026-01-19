Alerta laranja: 11 estados e o DF estão em perigo para tempestades

Onze estados do Brasil e o Distrito Federal estão em alerta laranja – que significa "perigo" – para chuvas intensas, tempestades e ventos costeiros nesta segunda-feira, 19, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
Os avisos atingem estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. As chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora e, em alguns locais, há possibilidade de queda de granizo.
O alerta laranja de tempestade, válido até as 23h59 desta segunda-feira, atinge os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ventos de até 100 km/h, até 100 mm/dia de chuva e queda de granizo são esperados. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As áreas afetadas são:
- Bahia: Extremo Oeste Baiano;
- Goiás: Sul Goiano e Leste Goiano;
- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Central Mineira, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Oeste de Minas;
- São Paulo: São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins estão em alerta laranja para chuvas intensas. Há possibilidade de ventos de até 100 km por hora e até 100 milímetros de chuva por dia. O aviso é válido até as 23h59 de segunda-feira (19) e atinge os estados nas seguintes regiões:
- Distrito Federal;
- Espírito Santo: Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Sul Espírito-santense e Litoral Norte Espírito-santense;
- Goiás: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano e Noroeste Goiano;
- Mato Grosso: Centro-Sul Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, Sudeste Mato-grossense e Norte Mato-grossense;
- Mato Grosso do Sul: Leste de Mato Grosso do Sul;
- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas;
- Rio de Janeiro: Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro e Norte Fluminense;
- São Paulo: Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista e Campinas;
- Tocantins: Ocidental do Tocantins.
Já o alerta laranja de ventos costeiros, também válido até as 23h59 desta segunda-feira, atinge os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Há risco de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla, diz o Inmet. As áreas afetadas são:
- Paraná: Metropolitana de Curitiba;
- Santa Catarina: Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Vale do Itajaí;
- São Paulo: Litoral Sul Paulista.
A lista completa de municípios afetados pode ser conferida no site do Inmet.
O que fazer em caso de tempestades e chuvas intensas?
- Desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia nas regiões de maiores riscos;
- Para quem mora em encostas, a orientação é estar atento e sempre ficar em local abrigado;
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante vendaval;
- Em caso de inundações, proteger os pertences com sacos plásticos;
- Evite enfrentar o mau tempo.
Entenda os tipos de alerta e suas cores
O Inmet classifica os alertas meteorológicos por cores (amarelo, laranja ou vermelho), a depender do nível de perigo. Saiba mais abaixo:
- Alerta amarelo - Perigo potencial: Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.
- Alerta laranja - Perigo: Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.
- Alerta vermelho - Grande perigo: Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.