Ao lado de Lula, Guilherme Boulos, do PSOL, lança candidatura à Prefeitura de São Paulo

Com atraso de duas horas e clima de já ganhou, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e sua vice, Marta Suplicy (PT), lançaram na tarde deste sábado (20) sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Marcaram presença o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e outros caciques da esquerda.

— Hoje começa o jogo. E vendo essa convenção lotada, animada, com cheirinho da vitória, me dá ainda mais convicção e confiança, de que essa campanha não vai ser minha e da Marta. Essa campanha vai ser nossa — afirmou Boulos em seu discurso.

O candidato disse que ele e Marta querem ganhar a prefeitura, não só pra sentar na cadeira e assinar papel.

— Queremos ganhar para mudar a vida do povo, botar e a periferia em primeiro lugar e fazer história. Quero agradecer em primeiro lugar essa militância, mais de 10 mil pessoas. A militância que no fim do dia, quando o bicho pega, segura a onda. E é que quem vai levar a campanha nas costas — disse.

Costurada pelo chefe do Executivo, a chapa é resultado da estratégia petista em apoiar nomes fortes de outros partidos em cidades onde a legenda tem pouca chance de eleger candidatos.

É a primeira vez na história do PT que a sigla não terá nome próprio nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Até então, desde a redemocratização, em 1985, o partido tinha candidato na cabeça de uma das chapas. A presença de Lula e da tropa da esquerda é uma forma de o PT marcar posição na maior cidade do país.

O combate de Lula não é apenas contra a reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Mas também contra Jair Bolsonaro (PL), apoiador do prefeito. No palanque, apoiadores anunciaram, por mais de uma vez, que o apoio à candidatura é uma forma de "deixar para trás o candidato Bolsonarista", citar nomes.

