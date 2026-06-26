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Frio e chuva: como fica a previsão do tempo no último fim de semana do mês

Uma nova massa de ar frio mantém as temperaturas baixas no Sul e parte do Sudeste, enquanto a chuva segue forte em áreas do Nordeste e do Norte. Veja a previsão para as cinco regiões do Brasil neste fim de semana.

Frio e chuva devem predominar em alguns estados das 5 regiões do Brasil (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Frio e chuva devem predominar em alguns estados das 5 regiões do Brasil (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 26 de junho de 2026 às 11h36.

O último fim de semana de junho será marcado pela combinação de frio intenso no Sul, chuva em áreas do Sudeste e temporais em parte do Nordeste e do Norte do país.

A massa de ar polar que avançou sobre o Brasil nos últimos dias continua influenciando as temperaturas, especialmente durante as madrugadas, embora comece a perder força gradualmente ao longo do sábado.

Enquanto isso, sistemas de instabilidade e a umidade vinda do oceano mantêm o risco de chuva forte em diferentes regiões do país, principalmente no litoral nordestino e em áreas da Amazônia.

Confira como fica a previsão para cada região do Brasil nos próximos dias.

Como fica a previsão do tempo nas cinco regiões do Brasil?

Confira como fica o tempo em cada uma das regiões do Brasil, com informações do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia):

Sul: frio e risco de geada

O frio continua sendo o destaque da Região Sul neste fim de semana. A massa de ar polar mantém as madrugadas geladas, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Nas regiões mais altas da Serra Catarinense, os termômetros podem registrar temperaturas próximas de 0°C e até valores negativos durante o amanhecer.

Apesar disso, as tardes tendem a ficar um pouco menos frias em comparação aos últimos dias.

A sexta-feira será de tempo firme em grande parte da região, mas novas áreas de instabilidade avançam sobre o Paraná no sábado, com possibilidade de pancadas fortes, trovoadas, rajadas de vento e episódios isolados de granizo.

Sudeste: chuva perdendo força

No Sudeste, a influência da frente fria ainda mantém condições para chuva nesta sexta-feira, principalmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

As precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, especialmente no litoral paulista, no Vale do Paraíba e em parte do Sul Fluminense.

A tendência para o sábado é de melhora gradual do tempo, à medida que a frente fria avança para o oceano.

A chuva passa a ocorrer de forma mais isolada. As temperaturas mínimas, no sábado, deverão ficar em torno de 11°C no oeste paulista e de 12°C no sul de Minas Gerais.

Já as temperaturas máximas poderão alcançar valores próximos de 30°C em Januária, no norte de Minas Gerais.

Nordeste: alerta para chuva forte

A faixa leste do Nordeste continua sendo a área de maior preocupação em relação às chuvas, com volume esperado de 50 mm.

A umidade transportada do oceano favorece a formação de nuvens carregadas entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte.

Estados como Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte podem registrar rajadas de vento de até 60 km/h.

Os maiores volumes devem ocorrer entre Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Natal, especialmente entre sexta-feira e sábado.

Mesmo com a chuva, as temperaturas permanecem elevadas em boa parte da região, ultrapassando os 30°C em áreas do interior do Maranhão, Piauí e Bahia.

Norte: calor e pancadas de chuva

O padrão típico da estação continua predominando no Norte do país, com calor e elevada umidade favorecendo pancadas de chuva ao longo do dia.

As áreas com maior probabilidade de precipitação incluem o Amazonas, Roraima, Amapá e parte do Pará. No Amapá, inclusive, há possibilidade de chuva mais intensa acompanhada de trovoadas durante o sábado.

Já Acre, Rondônia e Tocantins devem ter períodos mais prolongados de tempo firme.

As temperaturas seguem altas, especialmente no Tocantins, onde os termômetros podem atingir 33°C e 34°C durante as tardes.

Centro-Oeste: tempo seco

O Centro-Oeste deve ter um fim de semana de tempo firme na maior parte da região, como esperado para o inverno.

Ainda assim, áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás podem registrar pancadas isoladas, principalmente entre a madrugada e o início da manhã.

Ao longo da tarde, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam agradáveis, com máximas próximas dos 25°C em cidades como Campo Grande e Cuiabá.

A tendência é de redução gradual das chuvas nos próximos dias, característica comum do inverno na região.

O inverno deve ser chuvoso?

De forma geral, o inverno é a estação mais seca do ano em grande parte do Brasil, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste e em áreas do Norte e do interior do Nordeste.

Segundo o prognóstico climático do Inmet, a tendência para 2026 é de chuvas abaixo ou próximas da média nessas regiões, enquanto os maiores volumes devem se concentrar no litoral do Nordeste, no noroeste da Região Norte e em parte da Região Sul.

Isso significa que episódios de chuva continuarão ocorrendo durante a estação, principalmente associados à passagem de frentes frias e à circulação de umidade vinda do oceano, mas de forma menos frequente do que no outono, que teve precipitações atípicas.

No Sul, a atuação mais constante de sistemas frontais costuma manter a ocorrência de chuva ao longo do inverno. Já no litoral nordestino, a estação coincide justamente com o período mais chuvoso do ano em diversas capitais da região.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasPrevisão do tempo

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