El Niño muda o tempo e leva chuva forte ao Sul neste fim de semana

Uma nova frente fria começa a mudar o tempo no Rio Grande do Sul neste sábado, 27. A nebulosidade aumenta ao longo das horas e, à noite, a chuva deve alcançar áreas do oeste, noroeste, centro e norte do estado, marcando o início do primeiro episódio de precipitações mais volumosas associado ao El Niño.

Apesar do amanhecer ainda frio, as temperaturas começam em ligeira alta em relação aos últimos dias. O aquecimento ocorre rapidamente durante a manhã e a tarde terá clima mais agradável em praticamente todo o território gaúcho. Mas, à noite, a previsão é que a chuva atinja a região.

A mudança ocorre após uma semana marcada por frio intenso. Na sexta-feira, 26, 45 municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas, o terceiro maior número de cidades abaixo de zero em um único dia neste ano.

Em Soledade, os termômetros chegaram a -5,7°C, a segunda menor temperatura de 2026 no estado, atrás apenas dos -6,4°C registrados em Pinheiro Machado no último dia 16.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 1,3°C no bairro Lami, enquanto cidades da Região Metropolitana também amanheceram com frio intenso, incluindo Viamão (-0,6°C), Eldorado do Sul (0,1°C) e Novo Hamburgo (0,3°C). Em Santa Catarina, os menores registros ficaram por conta de Bom Jardim da Serra (-8,2°C), Painel (-8,0°C) e Urupema (-6,8°C).

Domingo também será de chuva no RS e em Santa Catarina

A instabilidade ganha força no domingo, 28, quando uma frente fria começa a se organizar entre o Paraguai e o Sul do Brasil, acompanhada pela formação de um ciclone extratropical de fraca intensidade entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai. O sistema deve provocar chuva forte, descargas elétricas e temporais, principalmente em território gaúcho.

Segundo a previsão, as precipitações se espalham pelo Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo. Durante a tarde, a chuva perde intensidade no sul do estado, mas se fortalece nas regiões central, norte e nordeste, além da Grande Porto Alegre.

Em Santa Catarina, a chuva também avança ao longo do domingo, com maior risco de temporais entre a tarde e a noite. No Paraná, o dia ainda começa com tempo firme na maior parte das regiões, embora haja possibilidade de nevoeiro pela manhã. A instabilidade retorna entre a tarde e a noite, especialmente nas áreas centro-oeste, sul e na Grande Curitiba.

Após a passagem da frente fria, uma nova massa de ar polar ingressa no Sul do país, mas sem repetir a intensidade da onda de frio registrada nas últimas semanas. O ar frio atua principalmente sobre o Rio Grande do Sul entre domingo e terça-feira, 30, mantendo temperaturas baixas, porém menos extremas.

Os meteorologistas também acompanham a chegada de outra massa de ar polar prevista para os primeiros dias de julho. Embora seja intensa sobre Argentina, Chile e Uruguai, a expectativa é que seus efeitos sobre o Brasil sejam mais limitados, já que a circulação atmosférica deve impedir o avanço do núcleo mais frio para o interior do país.