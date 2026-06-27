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El Niño muda o tempo e leva chuva forte ao Sul neste fim de semana

Após dias de frio intenso e geadas, instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul e se espalha pelos demais estados da região

Chuva no Rio Grande do Sul: início do primeiro episódio de precipitações mais volumosas associado ao El Niño (Getty Images)

Chuva no Rio Grande do Sul: início do primeiro episódio de precipitações mais volumosas associado ao El Niño (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de junho de 2026 às 11h44.

Uma nova frente fria começa a mudar o tempo no Rio Grande do Sul neste sábado, 27. A nebulosidade aumenta ao longo das horas e, à noite, a chuva deve alcançar áreas do oeste, noroeste, centro e norte do estado, marcando o início do primeiro episódio de precipitações mais volumosas associado ao El Niño.

Apesar do amanhecer ainda frio, as temperaturas começam em ligeira alta em relação aos últimos dias. O aquecimento ocorre rapidamente durante a manhã e a tarde terá clima mais agradável em praticamente todo o território gaúcho. Mas, à noite, a previsão é que a chuva atinja a região.

A mudança ocorre após uma semana marcada por frio intenso. Na sexta-feira, 26, 45 municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas, o terceiro maior número de cidades abaixo de zero em um único dia neste ano.

Em Soledade, os termômetros chegaram a -5,7°C, a segunda menor temperatura de 2026 no estado, atrás apenas dos -6,4°C registrados em Pinheiro Machado no último dia 16.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 1,3°C no bairro Lami, enquanto cidades da Região Metropolitana também amanheceram com frio intenso, incluindo Viamão (-0,6°C), Eldorado do Sul (0,1°C) e Novo Hamburgo (0,3°C). Em Santa Catarina, os menores registros ficaram por conta de Bom Jardim da Serra (-8,2°C), Painel (-8,0°C) e Urupema (-6,8°C).

Domingo também será de chuva no RS e em Santa Catarina

A instabilidade ganha força no domingo, 28, quando uma frente fria começa a se organizar entre o Paraguai e o Sul do Brasil, acompanhada pela formação de um ciclone extratropical de fraca intensidade entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai. O sistema deve provocar chuva forte, descargas elétricas e temporais, principalmente em território gaúcho.

Segundo a previsão, as precipitações se espalham pelo Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo. Durante a tarde, a chuva perde intensidade no sul do estado, mas se fortalece nas regiões central, norte e nordeste, além da Grande Porto Alegre.

Em Santa Catarina, a chuva também avança ao longo do domingo, com maior risco de temporais entre a tarde e a noite. No Paraná, o dia ainda começa com tempo firme na maior parte das regiões, embora haja possibilidade de nevoeiro pela manhã. A instabilidade retorna entre a tarde e a noite, especialmente nas áreas centro-oeste, sul e na Grande Curitiba.

Após a passagem da frente fria, uma nova massa de ar polar ingressa no Sul do país, mas sem repetir a intensidade da onda de frio registrada nas últimas semanas. O ar frio atua principalmente sobre o Rio Grande do Sul entre domingo e terça-feira, 30, mantendo temperaturas baixas, porém menos extremas.

Os meteorologistas também acompanham a chegada de outra massa de ar polar prevista para os primeiros dias de julho. Embora seja intensa sobre Argentina, Chile e Uruguai, a expectativa é que seus efeitos sobre o Brasil sejam mais limitados, já que a circulação atmosférica deve impedir o avanço do núcleo mais frio para o interior do país.

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