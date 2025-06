16 mansões no litoral da Bahia: a aposta da empresa que traz o grupo VIK ao Brasil

A região da Bahia entre Ilhéus e Itacaré, conhecida por suas praias paradisíacas e cenário natural deslumbrante, tem se consolidado como uma das mais requisitadas por consumidores de alto padrão. O litoral baiano, especialmente em áreas como essa, tem atraído investidores e famílias que buscam contato direto com a natureza e privacidade. Há pouco mais de um ano, a LN Urbanismo, em parceria com a Sahyoun Properties, lançou o Costa do Cacau Village na região.

O condomínio, com 166 lotes que variam de 500 a 900m², já tem cerca de 80% das unidades vendidas. Agora, a incorporadora decidiu criar algo ainda mais exclusivo dentro do empreendimento: uma vila isolada com 16 mansões. As casas, com assinatura do escritório paulistano Meireles Pavan, têm preços a partir de R$ 4 milhões. A previsão é de que fiquem prontas no primeiro semestre de 2027.

Costa do Cacau Village. (Divulgação/Divulgação)

Cada mansão contará com 4 ou 5 suítes, área gourmet, piscina privativa e 2 vagas de garagem. Os moradores também terão acesso ao Beach Club exclusivo, que inclui um complexo de quadras esportivas, restaurante, bar e uma academia com vista panorâmica. "O projeto integra a arquitetura à paisagem local, fazendo da natureza uma extensão da residência", explica o arquiteto André Pavan.

A LN Urbanismo tem outros projetos espalhados pelo país, com foco no conceito de segunda residência. "A palavra que representa o luxo no Costa do Cacau Village é a escassez. O projeto se destaca pela sua exclusividade, sendo muito difícil criar algo similar em um terreno tão privilegiado como esse", diz Adrian Estrada, CEO da incorporadora.

Costa do Cacau Village. (Divulgação/Divulgação)

VIK no interior de SP

A LN Urbanismo também está desenvolvendo um empreendimento de luxo no interior de São Paulo chamado Fazenda Vista Verde, em Araçoiaba da Serra, a cerca de duas horas de São Paulo. O projeto é considerado um marco dentro da empresa por ser ambicioso e voltado principalmente para atender moradores da região metropolitana de São Paulo, onde está a maior parte do PIB brasileiro.

O complexo terá um hotel VIK, o primeiro da marca no Brasil. Somente a parte de hospitalidade tem um investimento aproximado de R$ 100 milhões. O projeto completo, incluindo infraestrutura e demais fases, deve ter um custo estimado entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões. A expectativa é que a construção leve cerca de dois anos e meio para ser concluída.

O Fazenda Vista Verde contará com piscina com onda, além de uma vinícola também assinada pela VIK. No fim do ano passado, Cristián Vallejo, enólogo da vinícola chilena, esteve na propriedade para analisar a implementação dos vinhedos. Ele explicou que, para elaborar o vinho no Brasil, primeiro fará um estudo do solo, assim como foi feito no Chile há 20 anos.

“Sei que temos um terroir muito próximo de São Roque, que já elabora vinhos muito bons. Vamos realizar um estudo geológico para garantir que o vinho tenha a nossa qualidade”, detalhou Vallejo.

Ele ainda não sabe quais serão as uvas testadas, mas a ideia é aproveitar o que já é cultivado na região, incluindo o uso da técnica de poda invertida, que permite uma maior qualidade dos vinhos. Uma das castas mais usadas, com bons resultados, é a Syrah, que deve estar nos primeiros testes.