Frente fria avança e aumenta risco de chuva forte em SP nesta sexta

Uma nova frente fria que avança pela costa de São Paulo deve aumentar a instabilidade e trazer mais chuva para o estado nesta sexta-feira, 2. Segundo a Defesa Civil estadual, o sistema favorece a formação de tempo mais nublado e a ocorrência de precipitações a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral paulista.

A previsão é de chuva moderada a forte, com possibilidade de acumulados elevados e risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções em vias, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

De acordo com o órgão, essa frente fria se soma a um cenário já mais instável após o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o fim da onda de calor que levou a recordes de temperatura, especialmente na capital paulista.

Ainda na última quinta-feira, 31, a Defesa Civil emitiu nota alertando para o aumento do risco de chuvas fortes no estado até o dia 4.

Entre esta sexta e o final de semana, os acumulados de chuva devem ser significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado, segundo o órgão.

A previsão indica volumes muito altos nas regiões do Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte. Os acumulados são considerados altos na Região Metropolitana da Capital, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba.

No interior paulista, os volumes previstos são classificados como médios, abrangendo as regiões de Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.

Além da chuva mais frequente, a passagem da frente fria deve contribuir para a redução gradual das temperaturas.

Na sexta-feira, a máxima na capital paulista deve ficar em torno de 29°C, enquanto no interior os termômetros devem variar entre 29°C e 33°C.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar a atenção durante o fim de semana, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.

Motoristas que pretendem viajar devem redobrar a atenção durante episódios de chuva forte: evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade, manter distância segura e, em caso de baixa visibilidade, parar em local seguro.

Para quem estiver no litoral, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia durante temporais, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo seguro. Em caso de raios, sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas. É essencial respeitar a sinalização das equipes de salvamento.