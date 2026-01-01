Semana do Ano Novo em São Paulo terá risco de temporais

A semana do Ano Novo será marcada por alterações significativas nas condições meteorológicas em São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o fim da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na capital, darão lugar a um cenário de maior instabilidade, com chuvas persistentes nos próximos dias.

Nos primeiros dias de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa paulista deve intensificar a instabilidade, aumentando o risco de chuva forte e temporais em diversas regiões. O avanço do sistema também contribuirá para a redução gradual das temperaturas.

Previsão para os próximos dias

Nesta quinta-feira (1º), o sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. A instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da Amazônia.

Na sexta-feira (2), uma nova frente fria avança pela costa, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral. As precipitações podem ser intensas, com acumulados significativos, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

Acumulados de chuva entre 1º e 4 de janeiro

Muito altos : Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Litoral Norte

: Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Litoral Norte Altos : Região Metropolitana de São Paulo, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba

: Região Metropolitana de São Paulo, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba Médios: Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba

Orientações da Defesa Civil

Motoristas que pretendem viajar devem redobrar a atenção durante episódios de chuva forte: evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade, manter distância segura e, em caso de baixa visibilidade, parar em local seguro.

Para quem estiver no litoral, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia durante temporais, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo seguro. Em caso de raios, sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas. É essencial respeitar a sinalização das equipes de salvamento.