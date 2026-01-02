São Paulo recebe alerta para chuvas fortes e ventos acima de 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo a partir desta sexta-feira, 2, no estado de São Paulo.

As precipitações podem alcançar a média diária de 100 mm e a velocidade dos ventos varia entre 60 km/h a 100 km/h.

Qual é a temperatura em São Paulo nos próximos dias?

Além das chuvas fortes e risco de alagamentos, a temperatura também fica abaixo da média nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, a nebulosidade deve aumentar e os ventos devem mudar de direção.

De acordo com a previsão, as temperaturas máximas no estado no primeiro final de semana do ano devem permanecer entre 24°C e 26°C.

A média representa uma queda em relação aos registros feitos nos últimos dias durante a onda de calor que atingiu diversas regiões.

Em São Paulo, na quarta-feira, 1°, a máxima registrada variou entre 26°C e 34°C.

No Natal, a temperatura em São Paulo alcançou a máxima histórica de 35,9°C (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Por que o clima irá mudar no estado?

Uma frente fria na costa de São Paulo é a responsável pela mudança no clima da capital e região metropolitana do estado.

Os efeitos poderão ser observados especialmente na faixa leste, que pode registrar maior volume de chuva.

Alerta da Defesa Civil

Além do Inmet, a Defesa Civil também emitiu um alerta para risco de temporais isolados e prevê acumulados significativos até domingo, 4.

Confira as regiões de maior risco no estado

Acumulados muito altos

Região do Vale do Ribeira;

Região de Sorocaba;

Região de Campinas;

Baixada Santista;

Litoral Norte.

Acumulados altos

Região Metropolitana da Capital;

Região da Serra da Mantiqueira;

Vale do Paraíba.

Como se proteger dos ventos fortes?

Devido aos riscos de corte de energia, queda de árvores e deslizamentos, a Defesa Civil iniciou protocolos para contenção de danos.

Na região do Vale do Paraíba e litoral Norte, o tráfego será realizado pela Serra Nova com operação controlada nos próximos dias.

O trecho da Serra Antiga da Rodovia Tamoios (SP-099) foi interditado preventivamente.

Entre as recomendações das autoridades estão:

Não se abrigar sob árvores;

Não estacionar veículos próximo de torres de transmissão e outdoors;

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia para evitar danos por surtos de tensão.

Em caso de emergência, os cidadãos também podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.