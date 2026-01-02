São Paulo recebe alerta para chuvas fortes e ventos acima de 100 km/h

Segundo Inmet, eventos climáticos podem começar na noite desta sexta-feira, 2 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 11h52.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo a partir desta sexta-feira, 2, no estado de São Paulo.
As precipitações podem alcançar a média diária de 100 mm e a velocidade dos ventos varia entre 60 km/h a 100 km/h.
Além das chuvas fortes e risco de alagamentos, a temperatura também fica abaixo da média nos próximos dias.
Nesta sexta-feira, a nebulosidade deve aumentar e os ventos devem mudar de direção.
De acordo com a previsão, as temperaturas máximas no estado no primeiro final de semana do ano devem permanecer entre 24°C e 26°C.
A média representa uma queda em relação aos registros feitos nos últimos dias durante a onda de calor que atingiu diversas regiões.
Em São Paulo, na quarta-feira, 1°, a máxima registrada variou entre 26°C e 34°C.
Uma frente fria na costa de São Paulo é a responsável pela mudança no clima da capital e região metropolitana do estado.
Os efeitos poderão ser observados especialmente na faixa leste, que pode registrar maior volume de chuva.
Além do Inmet, a Defesa Civil também emitiu um alerta para risco de temporais isolados e prevê acumulados significativos até domingo, 4.
Acumulados muito altos
Acumulados altos
Devido aos riscos de corte de energia, queda de árvores e deslizamentos, a Defesa Civil iniciou protocolos para contenção de danos.
Na região do Vale do Paraíba e litoral Norte, o tráfego será realizado pela Serra Nova com operação controlada nos próximos dias.
O trecho da Serra Antiga da Rodovia Tamoios (SP-099) foi interditado preventivamente.Entre as recomendações das autoridades estão:
Em caso de emergência, os cidadãos também podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.