Free Flow no CNH do Brasil? Entenda a função e como pagar o pedágio digital

O sistema de pedágio eletrônico sem cabines, conhecido como free flow, ganhou uma importante atualização do Ministério dos Transportes. A partir do último dia 24 de agosto de 2026, os motoristas podem consultar de forma centralizada todas as suas passagens pelos pórticos diretamente na carteira digital, no aplicativo CNH do Brasil.

O free flow substitui as praças de pedágio tradicionais por pórticos equipados com câmeras e sensores que identificam os veículos em movimento, sem a necessidade de parar ou reduzir a velocidade.

A novidade no aplicativo reúne histórico de deslocamentos, prazos de quitação e direcionamento para pagamento em rodovias federais, estaduais e municipais integradas.

Para quem trafega pelas estradas do país, a mudança encerra a necessidade de procurar o site de cada empresa de concessão individualmente para saber se há débitos pendentes.

O avanço busca facilitar a vida dos condutores e evitar a inadmissível aplicação involuntária de infrações.

O pedágio free flow aplica multa?

A simples passagem pelo pórtico de cobrança eletrônica não gera multa. A infração acontece exclusivamente quando o valor da tarifa não é quitado dentro do prazo regulamentar estipulado pela legislação de trânsito.

Deixar de pagar o pedágio no tempo correto caracteriza evasão de pedágio, uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa no valor de R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na carteira de habilitação do proprietário do veículo.

Durante o período de transição estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que segue até 16 de novembro de 2026, novas multas por inadimplência estão suspensas para permitir a adaptação aos sistemas.

Além disso, condutores que regularizarem o pagamento das tarifas pendentes dentro do prazo excepcional têm eventuais autos de infração cancelados, podendo inclusive solicitar o ressarcimento de valores pagos anteriormente.

Como acontece a cobrança do pedágio?

O processamento da cobrança ocorre por meio de tecnologia instalada em pórticos fixos espalhados pelas rodovias. Sensores, câmeras com tecnologia de leitura óptica (OCR) e iluminação infravermelha identificam as placas dos automóveis em qualquer condição de visibilidade.

Para veículos que utilizam as tradicionais tags no para-brisa, o processo não muda: o débito ocorre de forma automática pela operadora contratada. No caso de veículos sem o dispositivo, o sistema faz a leitura da placa e registra a passagem no banco de dados nacional.

Câmeras com scanner 3D também analisam a altura, a quantidade de eixos e se há eixos suspensos no veículo. Essa precisão garante a apuração correta do valor cobrado, ajustado exatamente à categoria de cada automóvel ou caminhão.

Como acessar passagens pelo free flow na CNH?

A consulta do histórico de passagens no aplicativo CNH do Brasil é simples e pode ser feita em poucos passos:

Abra o aplicativo CNH do Brasil no celular (disponível para Android e iOS). Na tela inicial, selecione a aba Veículos. Escolha o veículo desejado na lista cadastrada. Role a página até o fim e toque na opção Pedágio eletrônico.

Dentro dessa área, é possível visualizar os trechos percorridos nos últimos 30 dias — com possibilidade de expandir a consulta em até cinco anos —, checar os prazos de vencimento e contestar eventuais cobranças indevidas.

Para efetuar a quitação, o aplicativo direciona o usuário diretamente ao canal oficial da concessionária responsável pela via.

Quais estados e estradas já aderiram ao pedágio eletrônico (free flow)?

O modelo de cobrança sem cancelas segue em expansão no Brasil, somando 14 concessionárias integradas ao sistema nacional até o momento. A única exceção de grande porte em processo final de homologação é a concessionária do Rodoanel, em São Paulo.

Entre as principais rodovias e regiões que já utilizam o free flow, destacam-se: