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Passou no free flow? Motoristas poderão consultar a cobrança pelo celular

Ferramenta também indicará a concessionária responsável pela cobrança

Nova função permitirá consultar passagens e informações de pagamento em rodovias que utilizam o sistema de pedágio sem cancela (Divulgação)

Nova função permitirá consultar passagens e informações de pagamento em rodovias que utilizam o sistema de pedágio sem cancela (Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 10h47.

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A partir da próxima segunda-feira, 24, motoristas poderão consultar pelo aplicativo CNH do Brasil as passagens registradas em pedágios eletrônicos pelo sistema free flow. A informação foi divulgada pelo Ministério dos Transportes nesta sexta-feira, 21.

A nova funcionalidade permitirá verificar registros de passagem em rodovias federais e estaduais que utilizam o modelo. O serviço começa após uma etapa de testes, adaptação, homologação e integração dos sistemas.

Além de consultar as passagens, o motorista poderá identificar a concessionária responsável pela cobrança e acessar o canal indicado para realizar o pagamento do pedágio.

Atualmente, 14 concessionárias já contam com o serviço em operação.

Como funciona o free flow?

O free flow é um sistema de pedágio eletrônico sem cancelas. Em vez de parar ou reduzir a velocidade diante de uma praça de pedágio, o veículo passa por estruturas instaladas sobre a pista.

Esses pontos contam com câmeras, sensores e leitores de TAGs, que registram a passagem e identificam o veículo.

A identificação pode ocorrer de duas formas:

  • Com TAG: a tarifa é debitada automaticamente;
  • Sem TAG: o motorista deve realizar o pagamento pelo site ou pelos canais disponibilizados pela concessionária.

O que muda para o motorista com o free  flow integrado à CNH Brasil?

Com a nova função no aplicativo CNH do Brasil, o motorista poderá consultar as passagens registradas pelo sistema e obter informações sobre a cobrança.

A ferramenta também facilita a identificação da empresa responsável pelo pedágio e do canal utilizado para efetuar o pagamento quando não há débito automático por TAG.

O que acontece se o free flow não for pago?

O pagamento do pedágio deve ser realizado dentro do prazo estabelecido. Segundo as informações divulgadas pelo Ministério dos Transportes, o não pagamento caracteriza evasão de pedágio, com possibilidade de aplicação de multa.

A consulta das passagens pelo aplicativo permite ao motorista acompanhar os registros feitos nos trechos que utilizam o sistema free flow.

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