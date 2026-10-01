Quem são os candidatos a deputado federal por Mato Grosso?

As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro e vão definir os representantes dos estados na Câmara dos Deputados, além do novo presidente da República, governadores, deputados estaduais e dois terços do Senado.

No Mato Grosso, 138 candidatos disputam uma vaga de deputado federal, segundo os registros eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar disso, o estado tem direito apenas a oito cadeiras na Câmara dos Deputados.

Abaixo, confira a lista completa dos candidatos a deputado federal por Mato Grosso nas eleições de 2026:

O que faz um deputado federal?

Os deputados federais são representantes eleitos pela população na Câmara dos Deputados, que junto ao Senado, compõe o Poder Legislativo.

Entre as atribuições dos deputados estão a elaboração, discussão e votação de leis e outras propostas de competência da União, além da fiscalização das ações do Poder Executivo, composto pelo presidente da República.

A votação começa pela escolha do deputado federal e todos os estados e o Distrito Federal têm direito a uma quantidade pré-definida de cadeiras.

Como funciona a eleição do deputado federal?

A eleição para deputado federal ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações.

O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.