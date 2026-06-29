Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em todos os cenários de primeiro turno da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 29.

No principal cenário estimulado, Lula aparece com 42% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de oito pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%. Joaquim Barbosa, Augusto Cury, Aécio Neves e Cabo Daciolo registram 1% cada. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 5%, enquanto 3% não souberam ou preferiram não responder.

A série histórica da pesquisa mostra estabilidade do presidente e queda do senador do PL. Lula oscilou de 41% no fim de março para 42% na rodada divulgada nesta segunda-feira, enquanto Flávio Bolsonaro caiu de 38% para 34% no mesmo período.

Esse é o primeiro levantamento de intenção de votos para presidente após a divulgação do vídeo de 27 minutos de Michelle Bolsonaro (PL), afirmando ter sido desrespeitada por Flávio durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará, e acusou integrantes da família de atuarem de forma coordenada contra ela.

No segundo cenário simulado de primeiro turno, em que Augusto Cury, Aécio Neves e Cabo Daciolo não são apresentados aos entrevistados, Lula também lidera.

O presidente aparece com 42% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de sete pontos percentuais.

Nesse cenário, Renan Santos e Ronaldo Caiado registram 5% cada, Romeu Zema tem 3% e Joaquim Barbosa soma 2%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato permanecem em 5%, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Lula lidera espontânea

No voto espontâneo, Lula amplia a vantagem sobre o adversário e registra 38%, contra 27% de Flávio Bolsonaro. A distância entre os dois chega a 11 pontos percentuais.

No levantamento espontâneo, Renan Santos aparece com 3%, Ronaldo Caiado tem 2% e Romeu Zema soma 1%. Outros candidatos reúnem 3% das citações.

Os entrevistados que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato representam 6%, enquanto 20% afirmaram não saber ou não responderam.

Entre os recortes demográficos do cenário estimulado, Lula mantém vantagem entre as mulheres, com 48% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL aparece com 40%, enquanto o presidente registra 35%.

Por faixa etária, Lula lidera entre os eleitores de 41 a 59 anos, com 43%, e amplia a vantagem entre aqueles com 60 anos ou mais, segmento em que alcança 56%, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre os jovens de 16 a 24 anos, Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 40%, enquanto Lula registra 32%. Na faixa de 25 a 40 anos, há empate técnico numérico, com 36% para cada um.

No recorte por escolaridade, Lula obtém seu melhor desempenho entre os entrevistados com ensino fundamental, com 52%, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores com ensino médio, o candidato do PL lidera por 41% a 34%. Já entre aqueles com ensino superior, Lula tem 38%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 31%.

A pesquisa também mostra diferenças relevantes por religião. Lula lidera entre os católicos, com 48% contra 29%, e entre os entrevistados sem religião, por 52% a 26%. Flávio Bolsonaro abre vantagem entre os evangélicos, segmento em que registra 48%, enquanto Lula soma 25%.

No recorte por renda, Lula alcança 53% entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo e 46% entre aqueles que recebem de um a dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro lidera entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos e também entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, com 39% e 41%, respectivamente.

Regionalmente, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde registra 56% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL lidera no Sul, com 51%, ante 29% do presidente, e também aparece à frente no Norte/Centro-Oeste, por 37% a 33%. No Sudeste, Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro soma 33%.

Eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro têm maior fidelidade ao voto

A pesquisa também mediu o grau de certeza do eleitorado. Entre os entrevistados que escolheram algum candidato, 74% afirmam que a decisão de voto já está tomada e não deve mudar até a eleição. Outros 25% dizem que ainda podem mudar de candidato, enquanto 1% não respondeu.

Entre os eleitores de Lula, 83% afirmam que a decisão é definitiva. No caso de Flávio Bolsonaro, esse percentual é de 76%. Entre os apoiadores de Renan Santos, 61% dizem que não pretendem mudar de voto, enquanto o índice é de 50% entre os eleitores de Ronaldo Caiado e de 41% entre os de Romeu Zema.

A série histórica mostra aumento gradual na convicção do eleitorado ao longo dos últimos meses. O percentual de entrevistados que afirmam já ter definido o voto passou de 69%, em março, para 74% na rodada divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa BTG Pactual/Nexus entrevistou 2.009 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e cobertura nas 27 unidades da Federação, com distribuição proporcional por região. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.