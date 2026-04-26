Flávio Bolsonaro lidera contra Lula no 1º e 2º turno em SP, aponta pesquisa

Levantamento da Vox Brasil Opinião e Pesquisa, divulgado neste domingo, 26, mostra um cenário favorável a Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo para a disputa presidencial de 2026. Segundo os dados, ele aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de abril, com 1.480 entrevistas presenciais em todo o estado paulista. De acordo com o instituto, o levantamento tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Primeiro turno: Flávio lidera

No cenário do primeiro turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro registra 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 34,5%.

Os números indicam uma vantagem de 10,8 pontos percentuais para o senador no principal colégio eleitoral do país.

Intenção de voto — 1º turno

Flávio Bolsonaro: 45,3%

45,3% Lula: 34,5%

Segundo turno: vantagem aumenta

Em uma simulação de segundo turno para as eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro aumenta a diferença e alcança 50,4% das intenções de voto, contra 38,1% de Lula.

Intenção de voto — 2º turno

Flávio Bolsonaro: 50,4%

50,4% Lula: 38,1%

Potencial de voto de Flávio Bolsonaro

A pesquisa também mediu a percepção do eleitor sobre Flávio Bolsonaro. Entre os entrevistados, 35,2% afirmaram que com certeza votariam nele, enquanto 36,4% disseram que não votariam de forma alguma. Outros 24,8% responderam que poderiam votar no senador.

Avaliação de Flávio Bolsonaro

Com certeza votaria: 35,2%

35,2% Poderia votar: 24,8%

24,8% Não votaria: 36,4%

Avaliação de Lula entre paulistas

No caso de Lula, 29,6% disseram que com certeza votariam no presidente. Já 45,5% afirmaram que não votariam nele, enquanto 24,3% declararam que poderiam considerar esse voto.

Os dados mostram um índice de rejeição superior ao de Flávio Bolsonaro dentro do eleitorado consultado pela pesquisa.

Avaliação de Lula