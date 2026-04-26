Flávio Bolsonaro lidera contra Lula no 1º e 2º turno em SP, aponta pesquisa

Vox Brasil: ele aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno. (Odd Andersen/AFP/Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)
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Publicado em 26 de abril de 2026 às 11h04.
Levantamento da Vox Brasil Opinião e Pesquisa, divulgado neste domingo, 26, mostra um cenário favorável a Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo para a disputa presidencial de 2026. Segundo os dados, ele aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno.
A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de abril, com 1.480 entrevistas presenciais em todo o estado paulista. De acordo com o instituto, o levantamento tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos.Paraná Pesquisas: no Rio, Flávio Bolsonaro tem 39,6% e Lula, 36,7%
No cenário do primeiro turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro registra 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 34,5%.
Os números indicam uma vantagem de 10,8 pontos percentuais para o senador no principal colégio eleitoral do país.
Em uma simulação de segundo turno para as eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro aumenta a diferença e alcança 50,4% das intenções de voto, contra 38,1% de Lula.
A pesquisa também mediu a percepção do eleitor sobre Flávio Bolsonaro. Entre os entrevistados, 35,2% afirmaram que com certeza votariam nele, enquanto 36,4% disseram que não votariam de forma alguma. Outros 24,8% responderam que poderiam votar no senador.
No caso de Lula, 29,6% disseram que com certeza votariam no presidente. Já 45,5% afirmaram que não votariam nele, enquanto 24,3% declararam que poderiam considerar esse voto.
Os dados mostram um índice de rejeição superior ao de Flávio Bolsonaro dentro do eleitorado consultado pela pesquisa.