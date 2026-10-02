O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), possui uma vantagem superior a dez pontos na corrida pelo governo do estado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 2. Em um cenário de primeiro turno, Paes registra 41,9% das intenções de voto, 11,8 pontos acima do segundo colocado, Douglas Ruas (PL), com 30,1%.

Desde setembro, Paes oscilou dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, e recuou 1,2 ponto em um mês. No mesmo período, Douglas Ruas cresceu além da margem de erro, saltando 3,4 pontos.

No mesmo cenário de primeiro turno, Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro lugar, com 8,2%. William Siri (PSOL) tem 1,9%. André Marinho (Novo) tem 1,7%. Juliete Pantoja (UP) registra 1,3% das intenções de voto.

Cyro Garcia (PSTU) tem 1,2%. Coronel Busnello (Missão) aparece com 0,8% e Luan Monteiro (PCO), 0,5%. Os votos brancos e nulos somam 8,3%. Aqueles que não sabem ou estão indecisos são 4,3%.

Rejeição eleitoral e cenários alternativos

Na segunda simulação, sem Garotinho, que teve a candidatura indeferida na última semana, o cenário mantém a mesma dinâmica. Eduardo Paes avança para 44,5%, enquanto Douglas Ruas consolida 32,6% da preferência. Neste recorte, os votos brancos e nulos somam 9,8%, e os indecisos são 4,7%.

Na sondagem espontânea, quando os eleitores não recebem a lista prévia, Eduardo Paes lidera com 27,1%, seguido por Douglas Ruas com 18,6%. O contingente de indecisos neste formato ainda é alto e chega a 37,1%, indicando espaço para definição na reta final.

A pesquisa também mediu o potencial de rejeição aos candidatos. O ex-governador Garotinho lidera, sendo rejeitado por 36,7% dos eleitores. Na sequência, Eduardo Paes enfrenta resistência de 24,4% do eleitorado, ao passo que Douglas Ruas é rejeitado por 19,9%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 29 de setembro e 1.º de outubro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-07095/2026.