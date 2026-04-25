Paraná Pesquisas: no Rio, Flávio Bolsonaro tem 39,6% e Lula, 36,7%

No estado do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera no cenário de primeiro turno da disputa presidencial com 39,6% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 36,7%, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado neste sábado, 25.

A diferença entre os dois é de apenas 2,9 pontos percentuais, configurando um empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

Entre outros nomes, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o ex-deputado Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 2,1% e 2,0%, respectivamente, enquanto o pré-candidato Cabo Daciolo (Avante) registra 1,5%.

Escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Samara Martins completam a lista com percentuais abaixo de 2%.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro também lidera, com 47,0% das intenções de voto, contra 40,5% de Lula. A vantagem do senador é além da margem de erro. O estado é um tradicional reduto bolsonarista.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes aos eleitores, Lula é o mais citado, com 24,9% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro vem logo atrás, com 18,6%. Mesmo inelegível até 2030, Jair Bolsonaro ainda soma 4,9% da preferência popular. Outros nomes, como Renan Santos e Romeu Zema, não chegam a 1% cada.

A avaliação do governo Lula no Rio

A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula no Rio de Janeiro, e os números mostram que 41,4% dos entrevistados aprovam sua gestão, enquanto 55,2% desaprovam. Na avaliação qualitativa, 30,0% consideram a administração ótima ou boa, 21,4% a avaliam como regular, e 47,3% a classificam como ruim ou péssima.

O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores em 63 cidades do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 23 de abril. A margem de erro do levantamento 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º RJ-04997/2026.