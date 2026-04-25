Crise na direita: entenda a briga de Nikolas Ferreira com a família Bolsonaro

A relação entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessa um período de tensão pública, com episódios recentes que ampliaram um racha entre aliados da direita.

O embate mais recente ocorreu na última sexta-feira, 24, quando Nikolas chamou o vereador Jair Renan Bolsonaro de “toupeira cega” em uma rede social.

Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026

Antes, Nikolas havia acusado aliados da família Bolsonaro de perseguir correligionários que não divulgam a candidatura de Flávio. "Vários aliados de longa data, leais e íntegros, têm sido alvo da mesma turma que nada agrega, a não ser gerar divisão e até mesmo fiscalização ou perseguição a quem não posta uma porcentagem que eles desejam. Isso tem gerado um clima que ninguém mais suporta", escreveu.

Na sequência, o senador Flávio Bolsonaro tentou conter a crise e pediu pacificação entre aliados, reconhecendo um ambiente de “provocações e cobranças” dentro da base.

Nikolas respondeu afirmando que ele e outros apoiadores têm sido alvo de ataques e que isso estaria “minando a própria base” criada pelo ex-presidente.

Cobrança por apoio

A briga recente também envolve o vereador Carlos Bolsonaro. Durante a semana, ele afirmou que faria um “levantamento” de integrantes do PL que não estariam divulgando a candidatura de Flávio como esperado.

Sem citar diretamente Carlos, Nikolas reagiu dizendo que publicar apoio nas redes é fácil, mas que conquistar votos exige trabalho e preparo.

Estou fazendo levantamento de prefeitos, vereadores, lideranças, secções partidárias e filiados do Partido Liberal que divulgam ou não o pré-candidato à Presidência @FlavioBolsonaro . É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 21, 2026

Ele também criticou o que chamou de perseguição a aliados que não seguem uma estratégia de comunicação definida pelo grupo ligado aos Bolsonaro.

Atritos com Eduardo Bolsonaro

As divergências se estendem ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, com quem Nikolas já trocou críticas em diferentes momentos.

No início do mês, Eduardo publicou um desabafo chamando o mineiro de “versão caricata de si mesmo” e o acusou de desrespeitar sua família.

Risinho de deboche para mim, @nikolas_dm

? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente.… — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 4, 2026

Em fevereiro, os dois já haviam se desentendido após cobranças por maior engajamento na campanha de Flávio.

"Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar", disse Nikolas.

Disputa por espaço político e digital

Nos bastidores, aliados apontam que a disputa envolve protagonismo dentro da direita, especialmente pela influência nas redes sociais. A avaliação é que diferentes grupos disputam espaço e liderança no campo político e digital.

Esse cenário ficou evidente em novembro do ano passado, quando Eduardo compartilhou uma publicação acusando Nikolas de liderar uma dissidência dentro do PL e de tentar se afastar do ex-presidente sem perder apoio do eleitorado.

O distanciamento entre Nikolas e parte da família Bolsonaro ganhou força ainda nas eleições municipais de 2024.

Na disputa em São Paulo, o deputado apoiou Pablo Marçal, enquanto Jair Bolsonaro declarou apoio ao prefeito Ricardo Nunes. A escolha gerou atritos dentro do partido e com aliados bolsonaristas, ampliando a divisão interna.

Apesar dos conflitos com os filhos do ex-presidente, Nikolas mantém boa relação com Jair Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

*Com informações do Globo