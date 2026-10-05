'Temos que tentar convencer quem não foi votar', diz Lula sobre 2º turno

Após o resultado do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 5, que é preciso convencer os eleitores que não compareceram às urnas a votar no segundo turno. 33 milhões de pessoas deixaram de votar, o maior número desde 1998.

"30 milhões de pessoas que não foram votar. No mundo inteiro as eleições são polarizadas, nós temos que tentar convencer e entender o porquê de elas não terem ido votar. Precisamos devolver o processo para eles", disse.

Em outro momento, Lula afirmou estar convencido de que será eleito no segundo turno. Ao falar sobre um dos temas considerados mais sensíveis da campanha, a segurança pública, disse que os Estados não conseguem enfrentar sozinhos o avanço da criminalidade.

"Eu estou convencido de que não há nenhuma razão para que a gente não seja eleito presidente da República no segundo turno, seja econômica ou social. Não há nenhuma razão. Inclusive nos temas polêmicos, como segurança", disse.

STF

O presidente voltou a defender ainda uma reforma no sistema judiciário e uma discussão sobre os critérios para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, a definição não deveria ser influenciada por interesses pessoais do presidente da República, pressão do Congresso ou interesses do poder econômico.

"Estamos carregando nas costas uma coisa muito grave que é a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte brasileira depois dessas denúncias", disse, se referindo aos casos envolvendo o Banco Master. “Ninguém está acima da lei, nem os ministros da Suprema Corte estão acima da lei."