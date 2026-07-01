A mulheres conservadoras, Flávio diz repudiar crítica de Paulo Figueiredo a voto feminino

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta quarta-feira, 1, durante encontro com mulheres conservadoras em Brasília, que repudia as declarações de seu amigo e aliado Paulo Figueiredo, que há dois dias criticou o voto feminino. Lideranças como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS) faltaram ao encontro, realizado em meio à crise na relação entre o senador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha", disse Flávio durante o encontro.

O senador reconheceu que o público feminino rejeita sua campanha e atribuiu isso a uma falha de comunicação.

"Sim, as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco. É falta de competência minha, é falta de comunicação. Temos que melhorar a nossa comunicação. (...) É assim que a gente vai resolver, não é acusando as mulheres de não saber votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, temos as melhores propostas, que defendemos as mulheres de verdade", disse.

'Mulher vota mal'

Amigo de Flávio e Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos e é considerado o principal articulador de agendas dos irmãos Bolsonaro junto a autoridades do governo de Donald Trump.

O blogueiro disse, em vídeo publicado no dia 29 de junho com críticas a Michelle Bolsonaro, que "mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente as mulheres solteiras", em referência a uma suposta preferência, por parte do eleitorado feminino, por candidatos de esquerda.

Fora da campanha

Flávio disse que Figueiredo "é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos junto com o meu irmão (o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA)", mas negou que o blogueiro seja integrante de sua pré-campanha.

"Ele estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá (nos Estados Unidos) e, em função disso, as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu me senti ofendido com a fala a partir do momento em que ele generaliza e fala das mulheres. Inclusive, está falando das mulheres, inclusive, está falando da minha esposa, incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar", afirmou o senador.