Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

A mulheres conservadoras, Flávio diz repudiar crítica de Paulo Figueiredo a voto feminino

Encontro ocorre em meio a crise na relação com Michelle e teve ausências de Damares (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS)

Flávio Bolsonaro: senador disputa a Presidência do Brasil (Saulo Cruz/Agência Senado)

Flávio Bolsonaro: senador disputa a Presidência do Brasil (Saulo Cruz/Agência Senado)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 1 de julho de 2026 às 13h07.

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta quarta-feira, 1, durante encontro com mulheres conservadoras em Brasília, que repudia as declarações de seu amigo e aliado Paulo Figueiredo, que há dois dias criticou o voto feminino. Lideranças como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS) faltaram ao encontro, realizado em meio à crise na relação entre o senador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha", disse Flávio durante o encontro.

O senador reconheceu que o público feminino rejeita sua campanha e atribuiu isso a uma falha de comunicação.

"Sim, as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco. É falta de competência minha, é falta de comunicação. Temos que melhorar a nossa comunicação. (...) É assim que a gente vai resolver, não é acusando as mulheres de não saber votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, temos as melhores propostas, que defendemos as mulheres de verdade", disse.

'Mulher vota mal'

Amigo de Flávio e Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos e é considerado o principal articulador de agendas dos irmãos Bolsonaro junto a autoridades do governo de Donald Trump.

O blogueiro disse, em vídeo publicado no dia 29 de junho com críticas a Michelle Bolsonaro, que "mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente as mulheres solteiras", em referência a uma suposta preferência, por parte do eleitorado feminino, por candidatos de esquerda. 

Fora da campanha

Flávio disse que Figueiredo "é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos junto com o meu irmão (o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA)", mas negou que o blogueiro seja integrante de sua pré-campanha.

"Ele estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá (nos Estados Unidos) e, em função disso, as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu me senti ofendido com a fala a partir do momento em que ele generaliza e fala das mulheres. Inclusive, está falando das mulheres, inclusive, está falando da minha esposa, incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar", afirmou o senador.

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroMichelle BolsonaroEleições 2026

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Gaspar tem 24% e Renan Calheiros, 22%, na corrida ao Senado em Alagoas

Real Time Big Data: Renan Filho e JHC empatam com 46% no 1º turno em Alagoas

Damares e Tereza Cristina faltam a encontro de mulheres com Flávio em meio a crise

Pedágio mais caro do Brasil: reajuste do Sistema Anchieta-Imigrantes entra em vigor hoje

Mais na Exame

Inteligência Artificial

EXCLUSIVO: TIM é a primeira operadora do Brasil a ter um app no ChatGPT

Pop

'Heartstopper Para Sempre': veja quando estreia e tudo o que sabemos sobre o filme

Um conteúdo Bússola

O que fazer agora que a NR-1 está em vigor, segundo especialistas

Mercados

BTG inclui Ambev em carteira de ações de julho e traz Allos de volta