Flávio cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno, diz Meio/Ideia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 4.

Nas outras simulações, Lula vence todos os adversários com vantagem que varia entre sete e 25 pontos percentuais.

Em comparação com o levantamento de janeiro, Lula oscilou negativamente dentro da margem de erro na maioria dos confrontos, enquanto seus possíveis adversários, especialmente Flávio Bolsonaro, cresceram.

No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula marca 45,8% das intenções de voto contra 41,1% do senador, diferença que configura empate técnico considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Em janeiro, Flávio aparecia com 36%, e a diferença para Lula era de 10,2 pontos percentuais.

Contra Tarcísio de Freitas, o atual presidente tem 44,7% contra 42,2% do governador paulista, percentuais similares a pesquisa de janeiro, onde a disputa já mostrava empate técnico.

Na disputa com Michelle Bolsonaro, a diferença também caiu: Lula oscilou para 45%, enquanto Michelle subiu para 40,7%. A margem também indica empate técnico.

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) e os pré-candidatos Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) com vantagens entre 7 e 23 pontos percentuais.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026 por telefone.

A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026-BRASIL.

Cenários de segundo turno com Fernando Haddad como candidato do governo

A pesquisa Meio/Ideia também simulou cenários de segundo turno com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como candidato apoiado pelo governo.

Em todas as simulações, as disputas registram empate técnico.

No confronto com o senador Flávio Bolsonaro (PL), Haddad tem 41,8% das intenções de voto, contra 40% do adversário.

Contra Ratinho Jr. (PSD), Haddad registra 42%, enquanto o governador do Paraná aparece com 39%.

No cenário com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Haddad tem 40,5%, enquanto o governador de São Paulo aparece com 44,5%.

Cenários 2º turno Meio/Ideia (fevereiro 2026)

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 45,8%

Flávio Bolsonaro: 41,1%

Branco/Nulo: 7,4%

Não sabe: 5,7%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 44,7%

Tarcísio de Freitas: 42,2%

Branco/Nulo: 8,2%

Não sabe: 4,9%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 45%

Michelle Bolsonaro: 40,7%

Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe: 6,7%

Lula x Romeu Zema

Lula: 45%

Romeu Zema: 34,5%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe: 8,5%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 45%

Ratinho Jr.: 38%

Branco/Nulo: 9,5%

Não sabe: 7,5%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 45,4%

Eduardo Leite: 21%

Branco/Nulo: 24,1%

Não sabe: 9,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45%

Ronaldo Caiado: 34%

Branco/Nulo: 14%

Não sabe: 7%

Lula x Renan Santos

Lula: 45,5%

Renan Santos: 26%

Branco/Nulo: 21%

Não sabe: 7,5%

Lula x Aldo Rebelo

Lula: 45%

Aldo Rebelo: 20%

Branco/Nulo: 25,9%

Não sabe: 9,1%

Cenários com Haddad

Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad: 41,8% Flávio Bolsonaro: 40% Branco/Nulo: 10% Não sabe: 8,2%

Fernando Haddad x Ratinho Jr.

Fernando Haddad: 42%

Ratinho Jr.: 39%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 10%

Fernando Haddad x Tarcísio de Freitas