Flávio Bolsonaro confirma participação em debates contra Lula no 2º turno

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 6, que pretende participar dos debates do segundo turno da eleição. O primeiro turno terminou sem um confronto direto entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu já queria ter participado no primeiro turno de debates com o Lula. Vou participar de debates. Eu acho que são importantes. É o que eu sempre quis. Quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai ser vitorioso nesse debate", disse Flávio, em entrevista a jornalistas em Brasília.

O senador também voltou a criticar a condução do último debate do primeiro turno. Segundo ele, ministros ligados ao governo Lula interferiram no encontro -- que chegou a ser cancelado pela TV Globo.

“Mais uma vez, eu queria que tivesse acontecido o debate, em especial o último, em que houve uma interferência dos ministros do Lula, tanto no TSE como no STF. Eles interferiram em um debate, afrontaram a liberdade de imprensa, quebraram a regra do debate com a qual todos concordaram com elas, inclusive o PT”, disse.

Na segunda-feira, 5, Lula afirmou que os confrontos na televisão seriam importantes nesta etapa da eleição, agora em uma disputa direta entre os dois candidatos. Aliados do petista disseram que ele deve participar do próximo debate, previsto para domingo, 11.

Quando serão os debates do 2º turno?

Até agora, duas emissoras têm data marcada:

Record : domingo, 11 de outubro, às 21h

: domingo, 11 de outubro, às 21h Band: domingo, 18 de outubro, às 20h, nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo

A Record, no entanto, já havia reservado a data antes, quando cancelou o encontro do primeiro turno. Segundo as assessorias das duas emissoras, os dois debates seguem confirmados por ora.

A Band havia anunciado a data de 11 de outubro. Mas, nesta terça-feira, 6, anunciou uma nova data, dia 18 de outubro.

Já a TV Globo não confirmou a data de seu encontro no segundo turno. Há informações de que a emissora planeja realizá-lo em 23 de outubro, mas isso não foi oficializado.